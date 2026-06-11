Trump amenaza con atacar hoy a Irán, mientras arranca Mundial con participación de selección iraní

Por: EFE

El inicio del Mundial de Fútbol 2026 quedó atravesado por una de las mayores crisis geopolíticas del momento.

Mientras millones de aficionados centran su atención en el torneo que comienza este jueves en México, Estados Unidos y Canadá, la confrontación entre Washington y Teherán amenaza con profundizarse y proyectar su sombra sobre la competencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país lanzará nuevos ataques contra Irán durante la noche de este jueves, luego de acusar al gobierno iraní de prolongar sin resultados las negociaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz y su programa nuclear.

"Habrá más bombardeos esta noche", afirmó Trump durante una entrevista con Fox and Friends, donde aseguró además que los ataques serán "más poderosos" que los ejecutados en las últimas horas.

El mandatario fue incluso más allá al sostener que, si Washington decidiera desplegar tropas terrestres, podría tomar el control de Irán en muy poco tiempo.

"Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno", declaró.

Las afirmaciones se producen después de que Estados Unidos retomara las operaciones militares contra objetivos iraníes tras el estancamiento de las conversaciones diplomáticas.

Trump aseguró que en la jornada anterior fueron utilizadas bombas valoradas en unos US$250 millones y reiteró que entre los objetivos estratégicos de Washington figura la isla de Jarg, principal terminal petrolera iraní y pieza clave para las exportaciones energéticas del país.

Teherán da por roto el alto el fuego y la respuesta iraní no tardó en llegar. El Ministerio de Exteriores de la República Islámica afirmó que los últimos ataques estadounidenses han dejado "sin efecto en la práctica" el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril.

Según Teherán, los bombardeos constituyen una violación de la soberanía nacional iraní y del derecho internacional, por lo que responsabilizó directamente a la administración estadounidense por cualquier consecuencia derivada de la escalada.

"Irán reafirma su determinación de neutralizar el origen y la fuente de los ataques agresivos", indicó el comunicado oficial.

La República Islámica también lanzó una advertencia a los países del Golfo Pérsico que han permitido operaciones estadounidenses desde sus territorios, al considerar que se han alineado con la parte agresora.

En paralelo, el conflicto ya muestra efectos concretos sobre la estabilidad regional. Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Kuwait, Jordania y Baréin, además de anunciar el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta y por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

La nueva ronda de enfrentamientos representa la crisis más grave entre ambos países desde la entrada en vigor del alto el fuego de abril y aumenta la preocupación de los mercados internacionales por un eventual impacto sobre los precios de la energía y las cadenas globales de suministro.

El Mundial comienza bajo la sombra del conflicto. La escalada militar coincide con el arranque de la Copa del Mundo y coloca a la selección de Irán en una situación particularmente delicada.

El combinado iraní se encuentra concentrado en la ciudad mexicana de Tijuana, donde instaló su campamento base debido a las restricciones migratorias y logísticas impuestas por Estados Unidos a parte de su delegación.

Desde su llegada, el equipo entrena bajo estrictas medidas de seguridad y a puerta cerrada, aunque ha recibido muestras de apoyo de aficionados mexicanos que se acercan diariamente al hotel donde se hospeda.

La selección iraní debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, pero su preparación ha estado marcada por un contexto político inusual para una Copa del Mundo.

"Quizá sin los esfuerzos de México y de la FIFA hoy no estaríamos aquí", afirmó el seleccionador Amir Ghalenoei en declaraciones a FIFA TV.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se refirió a la situación y aseguró sentirse "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo", al tiempo que expresó su deseo de que prevalezca "el espíritu del fútbol" pese a las tensiones geopolíticas.

La coincidencia entre el inicio del Mundial y el deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán refleja hasta qué punto la política internacional puede irrumpir en los grandes eventos deportivos.

Mientras Trump amenaza con una ofensiva más amplia y Teherán da por terminado el alto el fuego, la selección iraní intenta concentrarse en el terreno de juego desde México. El contraste es inevitable: mientras las bombas vuelven a caer sobre objetivos iraníes, uno de los representantes del país se prepara para salir a la cancha en el torneo deportivo más seguido del planeta.