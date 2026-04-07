Trump lleva la guerra con Irán al borde de una noche decisiva

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La Casa Blanca elevó el tono hasta un umbral inédito y mantiene como condición la reapertura del estrecho de Ormuz antes del vencimiento del plazo. Irán respondió con amenazas de represalia “más allá de la región” y con movilizaciones frente a infraestructura estratégica.

Por: revistaeyn.com - Agencias La guerra entre Estados Unidos e Irán entró este martes en una de sus horas más delicadas desde el inicio de la escalada. A pocas horas del vencimiento del ultimátum fijado por Donald Trump para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, la Casa Blanca llevó la retórica a un umbral excepcional y dejó en claro que esta noche del 7 de abril de 2026 puede marcar un punto de quiebre no solo militar, sino también energético y regional. La tensión quedó condensada en una frase del propio presidente estadounidense, que escribió en su red Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”. La declaración de Trump se produjo en la antesala del plazo que Washington fijó para las 20:00 del martes en la capital estadounidense —las 2:00 GMT del miércoles— como límite para que Irán restablezca el tránsito por Ormuz, el paso marítimo por el que circula una porción crítica del crudo mundial.

El presidente estadounidense no solo mantuvo el ultimátum, sino que volvió a ligar cualquier salida inmediata a una condición concreta y verificable: que el estrecho vuelva a operar sin restricciones. Si eso no ocurre, reiteró que Estados Unidos está dispuesto a atacar infraestructura iraní, en particular puentes y centrales eléctricas.

Aunque Trump dejó abierta la posibilidad de que ocurra “algo revolucionariamente maravilloso”, en referencia a un posible desenlace diplomático de última hora, el tono general de su mensaje fue interpretado en Washington y en la cobertura internacional como una escalada verbal de alto voltaje. En términos prácticos, la Casa Blanca sigue negociando primero circulación energética, no todavía una paz integral.



Punto clave para descifrar estas horas

Detrás de la retórica maximalista, Washington mantiene una exigencia operativa muy concreta. Ormuz se convirtió en la prueba inmediata de comportamiento que la administración Trump exige a Teherán antes de considerar cualquier conversación más amplia. La lógica de la Casa Blanca es que, si Irán no corrige el punto exacto donde la guerra amenaza con contaminar la economía mundial, no hay margen político ni estratégico para una desescalada más amplia. Del lado iraní, la respuesta también se endureció. La Guardia Revolucionaria advirtió este martes que si Estados Unidos cumple su amenaza de atacar puentes y plantas eléctricas, la respuesta iraní irá “más allá de la región”. En un comunicado recogido por medios oficiales iraníes y replicado por agencias internacionales, el cuerpo militar de élite aseguró que actuará contra infraestructura estadounidense y de sus socios de una manera que, según su formulación, podría privar “durante años” a Washington y a sus aliados del petróleo y el gas de la región. La advertencia eleva el radio de riesgo de la crisis más allá del territorio iraní y sugiere que Teherán busca aumentar el costo regional de cualquier nueva fase de bombardeos.

Un paso más allá altamente peligroso

La otra gran novedad de la mañana es que la infraestructura civil se convirtió también en escenario de movilización política y de riesgo humano. En varias ciudades iraníes, miles de personas se concentraron frente a centrales eléctricas, puentes y otros puntos estratégicos en una campaña impulsada por autoridades y medios estatales como gesto de resistencia ante la amenaza estadounidense.

La prensa internacional confirmó la existencia de estas cadenas humanas y las concentraciones, que añaden una dimensión especialmente delicada a cualquier cálculo militar sobre objetivos civiles.

La guerra ya no gira solo en torno a misiles, mandos militares o instalaciones de valor táctico tradicional. Ahora empieza a organizarse también alrededor de puentes, centrales eléctricas, estaciones, corredores logísticos y otros nodos de funcionamiento material del país. Eso modifica la naturaleza del conflicto: cuanto más se acerca a la infraestructura civil y energética, menos controlable se vuelve su impacto político, humanitario y regional.

La advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la prohibición de atacar infraestructura civil bajo el derecho internacional humanitario terminó de colocar esa discusión en el centro de la jornada.



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