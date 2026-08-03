Estados demócratas no creen en política arancelaria de Trump y demandan a gobierno

Por: Revistaeyn.com- Agencias

El gobierno Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a trabajo forzoso.

"No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados" que impuso la oficina del Representante Comercial (USTR), argumentó la coalición de estados en su demanda.

Los aranceles se impusieron tras investigaciones de la USTR sobre denuncias de "trabajo forzoso", realizadas en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Washington considera que la mayoría de sus socios comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, no se atiene a las mismas exigencias de lucha contra el trabajo forzoso que mantiene Estados Unidos.