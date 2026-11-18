Por: Revistaeyn.com
Donald Trump se reunió este miércoles 18 de noviembre con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en dos citas bilaterales al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China.
El resultado público fue mantener las negociaciones en marcha. Al cierre de esta edición, los tres gobiernos seguían sin anunciar una prórroga del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y de las reuniones con Trump tampoco salió un anuncio de alivio arancelario.
El diálogo sigue abierto
Sheinbaum dijo desde China que la conversación con Trump duró unos 20 minutos y que ambos revisaron los avances de sus equipos en las conversaciones sobre el T-MEC.
El compromiso concreto que anunció fue volver a verse durante el G20 de Miami, previsto para el 14 y 15 de diciembre. México busca una rebaja de los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los automóviles. También se discuten las reglas de origen del sector automotor, que determinan qué vehículos pueden acogerse a las preferencias del tratado y condicionan dónde compran sus piezas los fabricantes.
En la otra cita, Carney y Trump acordaron seguir trabajando en un arreglo comercial y mantener el contacto, según el comunicado de Ottawa. The Canadian Press reportó que la conversación duró poco menos de 20 minutos y que participaron el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
Antes del encuentro, Carney había dicho que negociar con Estados Unidos seguía siendo su prioridad.
En paralelo, Ottawa consiguió en Shenzhen que China ampliara las rebajas arancelarias a productos que representan unos 400 millones de dólares canadienses en exportaciones, entre ellos cortes de cerdo y productos del mar.
México y Canadá coinciden en defender el tratado
Sheinbaum y Carney se habían reunido el martes 17 de noviembre. Allí ratificaron su respaldo a la renovación del T-MEC y acordaron acelerar su plan bilateral de cooperación, con énfasis en las cadenas de suministro, la inversión y la seguridad.
Según Ottawa, el comercio de mercancías entre México y Canadá creció 19% interanual entre enero y septiembre de 2026. Esa agenda puede avanzar por la vía bilateral. La prórroga del tratado requiere también el consentimiento de Washington.
El 1 de julio de 2026, en la primera revisión conjunta, Estados Unidos rechazó prorrogar el T-MEC en sus términos actuales. El tratado sigue vigente y su fecha de expiración prevista es el 1 de julio de 2036, salvo que los tres socios acuerden extenderlo.
El retiro anticipado de un socio se rige por un mecanismo aparte y deja el tratado vigente para los otros dos. El artículo 34.7 dispone revisiones anuales mientras siga pendiente la prórroga. Washington ya abrió la consulta pública para la revisión de 2027 y recibirá comentarios hasta el 12 de enero.
La cita de diciembre dará una primera señal de si el diálogo de Shenzhen se traduce en concesiones comerciales concretas.