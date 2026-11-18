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Trump se reúne por separado con Sheinbaum y Carney; sigue incierto el T-MEC

En Shenzhen, México y Estados Unidos acordaron volver a reunirse en diciembre, mientras Ottawa y Washington mantendrán abiertas sus conversaciones comerciales. México y Canadá ratificaron su respaldo al tratado, que sigue vigente y tendrá una nueva revisión en 2027.

Por: Revistaeyn.com Donald Trump se reunió este miércoles 18 de noviembre con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en dos citas bilaterales al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China. El resultado público fue mantener las negociaciones en marcha. Al cierre de esta edición, los tres gobiernos seguían sin anunciar una prórroga del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y de las reuniones con Trump tampoco salió un anuncio de alivio arancelario.

El diálogo sigue abierto

Sheinbaum dijo desde China que la conversación con Trump duró unos 20 minutos y que ambos revisaron los avances de sus equipos en las conversaciones sobre el T-MEC. El compromiso concreto que anunció fue volver a verse durante el G20 de Miami, previsto para el 14 y 15 de diciembre. México busca una rebaja de los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los automóviles. También se discuten las reglas de origen del sector automotor, que determinan qué vehículos pueden acogerse a las preferencias del tratado y condicionan dónde compran sus piezas los fabricantes. En la otra cita, Carney y Trump acordaron seguir trabajando en un arreglo comercial y mantener el contacto, según el comunicado de Ottawa. The Canadian Press reportó que la conversación duró poco menos de 20 minutos y que participaron el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Antes del encuentro, Carney había dicho que negociar con Estados Unidos seguía siendo su prioridad. En paralelo, Ottawa consiguió en Shenzhen que China ampliara las rebajas arancelarias a productos que representan unos 400 millones de dólares canadienses en exportaciones, entre ellos cortes de cerdo y productos del mar.

México y Canadá coinciden en defender el tratado