Por revistaeyn.com
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá anunció que el sector audiovisual del país registra un total de 45 producciones y proyectos en 2026, alcanzando una inversión estimada de US$19.99 millones y abriendo nuevas oportunidades comerciales y de servicios para empresas y profesionales locales.
Este balance preliminar con corte a noviembre demuestra como la producción nacional de servicios especializados continúa atrayendo capital extranjero y dinamizando la economía interna.
El objetivo no es solo atraer rodajes, sino transformar cada proyecto internacional en empleo directo, transferencia de conocimientos y contratación de proveedores locales, generando un impacto real en la industria, impulsando el crecimiento de servicios y facilitando que el talento panameño exporte su capacidad al mundo a través de una atención y gestión estratégica.
Del total de la inversión estimada, ocho proyectos vinculados al mecanismo de retorno económico representan US$17.26 millones (el 86.4 % del monto registrado), evidenciando la eficacia de los incentivos estatales para captar filmaciones de gran escala.
Este movimiento en la industria cinematográfica ha generado 1,680 participaciones laborales a noviembre de 2026, de las cuales 742 corresponden a talento panameño.
Como parte de la agenda de facilitación comercial y captación de compradores e inversionistas internacionales, la Comisión Fílmica de Panamá participará en Ventana Sur 2026, en Montevideo, Uruguay. Esta misión tiene el propósito de conectar directamente a las empresas panameñas con creadores y tomadores de decisiones dela industria global, abriendo posibilidades concretas de comercialización y nuevas filmaciones en el territorio nacional.
El Ministerio de Comercio e Industrias continuará acompañando a las productoras desde las etapas iniciales de exploración y visitas técnicas para asegurar que el interés internacional se traduzca en contratos firmes y desarrollo económico local.