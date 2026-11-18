Por revistaeyn.com

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá anunció que el sector audiovisual del país registra un total de 45 producciones y proyectos en 2026, alcanzando una inversión estimada de US$19.99 millones y abriendo nuevas oportunidades comerciales y de servicios para empresas y profesionales locales.

Este balance preliminar con corte a noviembre demuestra como la producción nacional de servicios especializados continúa atrayendo capital extranjero y dinamizando la economía interna.

El objetivo no es solo atraer rodajes, sino transformar cada proyecto internacional en empleo directo, transferencia de conocimientos y contratación de proveedores locales, generando un impacto real en la industria, impulsando el crecimiento de servicios y facilitando que el talento panameño exporte su capacidad al mundo a través de una atención y gestión estratégica.