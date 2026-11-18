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En 15 años, Grupo Cayalá se convirtió en un referente de clase mundial en el segmento de la urbanización con bienestar integral. Registra más de 2.300 familias residentes y una afluencia superior a los 12 millones de visitantes al año. Es el epicentro de turismo, cultura y entretenimiento de la capital guatemalteca. ¿Qué se viene para el 2027? Aquí se lo contamos.

Por: Revistaeyn.com En la zona 16 de Ciudad de Guatemala, Grupo Cayalá quiere que buena parte de lo que rodea a un concierto o una convención ocurra a pie. Quien llegue a un evento podrá alojarse, cenar o reunirse con clientes en el mismo distrito. La apuesta toma forma con Arena Gallo y un segundo hotel de Marriott, dos proyectos con los que el grupo busca convertir la afluencia de Ciudad Cayalá en demanda para la hotelería, la gastronomía y el comercio durante todo el año. Esta semana, Ciudad Cayalá cumplió 15 años con casi un millón de metros cuadrados construidos, más de 2.300 familias residentes y más de 12 millones de visitas al año, según el balance divulgado por el grupo este 16 de noviembre.

Bajo los principios del Nuevo Urbanismo, el diseño reúne viviendas, oficinas, comercios y hoteles en torno a calles y plazas peatonales. Esa proximidad permite que los negocios atiendan a públicos distintos a lo largo del día, desde quienes viven o trabajan allí hasta quienes llegan para comer, comprar o asistir a un evento. Estrategia & Negocios ha documentado esa expansión con fuentes directas del grupo. En una entrevista publicada en noviembre de 2025, el CEO de Grupo Cayalá, Héctor Leal, le dijo a Velia Jaramillo que el grupo había invertido más de US$550 millones y que más de 4.000 personas llegaban a trabajar cada día a las oficinas y comercios del complejo. En agosto de 2026, el ejecutivo situó la inversión acumulada en unos US$800 millones.

Leal explicó a E&N que la banca guatemalteca financió el desarrollo desde sus inicios. El mercado de valores amplió esa base. En febrero de 2025, E&N cubrió el lanzamiento del programa de bonos corporativos vinculados a la sostenibilidad por hasta US$50 millones, inscrito a nombre de Ciudad Comercial, S.A. (Cicomsa), de Grupo Cayalá. En julio, Gabriela Melara documentó la entrada de capital panameño y recogió la evaluación del director financiero, Aroldo Betancourth. A ese corte, el grupo reportaba US$20 millones colocados, de los cuales US$12,5 millones correspondían a inversionistas de Panamá. En agosto de 2026, Cicomsa colocó los US$30 millones restantes. La subasta adjudicó 93 posturas de inversionistas de Guatemala, Panamá y Costa Rica, con una tasa fija de 7,7778 % y un plazo de siete años. Con esa operación, el grupo completó el programa y amplió su alcance regional. Según la Bolsa de Valores Nacional, los fondos de esa última serie se destinarían a sustituir deuda operativa y financiar capital de trabajo.

Una arena, un Marriott y un nuevo desarrollo residencial

Arena Gallo se proyecta con más de 14.500 asientos y su apertura está prevista para 2027. La escala de la arena permitiría a Guatemala competir por conciertos de gira y otros eventos masivos en el circuito centroamericano. El Marriott Guatemala City Cayalá, de servicio completo, complementará al AC Hotel. En la entrevista con E&N, Leal detalló que el nuevo hotel se diseñó con 159 habitaciones y un salón de convenciones para más de 1.000 personas.