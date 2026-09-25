¿Trump soltará la mano de Taiwán? La exigencia de Xi que resuena en Centroamérica

Por: Revistaeyn.com

Donald Trump resumió con dos palabras su encuentro del jueves con Xi Jinping en la Casa Blanca: "Gran reunión". Pero, detrás del gesto de distensión entre las dos mayores potencias, el comunicado difundido por Pekín dejó una demanda que toca el punto más sensible de su relación.

Xi espera que Estados Unidos "se adhiera a la posición correcta de oponerse a la ‘independencia de Taiwan’" y trate la cuestión "con prudencia".

¿Significa eso que Trump está dispuesto a soltarle la mano a Taipéi? Por ahora, no hay pruebas para afirmarlo.

La frase figura en el relato oficial chino de las conversaciones del 24 de septiembre; expresa lo que Xi pidió, no una decisión estadounidense.

En el mismo comunicado, las declaraciones atribuidas a Trump aluden a la relación bilateral, el comercio y la inteligencia artificial, pero no anuncian un cambio de postura sobre Taiwán.

La diferencia que importa cabe en dos verbos. La política estadounidense tradicional sostiene que Washington "no apoya" una declaración de independencia de Taiwán y "se opone" a cualquier modificación unilateral del statu quo.

Pekín quiere que Washington vaya más lejos y se oponga activamente a la independencia.

Ese desplazamiento verbal podría tener consecuencias políticas: China aspira a reducir el margen de maniobra internacional de Taipéi y a obtener una señal de que Estados Unidos limitará su respaldo.