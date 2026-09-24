Forj Medical inaugura planta en Costa Rica tras inversión de US$15 millones

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La empresa cuenta actualmente con más de 50 colaboradores y espera generar más puestos de trabajo en ingeniería, finanzas, manufactura y logística para finales de 2026. Asimismo, continuará ampliando su planilla en 2027.

Por revistaeyn.com Tras una inversión de US$15 millones, Forj Medical, una organización global de diseño y fabricación por contrato (CDMO) de dispositivos médicos, inauguró su nueva y avanzada planta de producción en la Zona Franca Evolution, en Costa Rica. La empresa cuenta actualmente con más de 50 colaboradores y espera generar más puestos de trabajo en ingeniería, finanzas, manufactura y logística para finales de 2026. Asimismo, continuará ampliando su planilla en 2027.

Las instalaciones de Forj Medical comprenden casi 5.000 m2 y están equipadas con salas limpias de clase 8 según la norma ISO, lo que permite operar bajo los más altos estándares de calidad a nivel mundial. La infraestructura también incluye áreas administrativas y operativas diseñadas para respaldar el crecimiento continuo de la empresa en el país. Sus procesos avanzados de fabricación de última generación combinan líneas de montaje automatizadas y manuales para fabricar dispositivos médicos terminados y subconjuntos. Ward Sokoloski, Director de Operaciones de Forj Medical, declaró: “la inauguración de esta nueva planta en Costa Rica representa un hito importante en nuestros esfuerzos por seguir reforzando nuestra estrategia de cadena de suministro global. Nos permitirá ampliar la capacidad, desarrollar una oferta de producción cercana al mercado y mejorar la resiliencia operativa en beneficio de nuestros clientes”.