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Mapfre Economic proyecta crecimiento de Latinoamérica del 1,9 % en 2026 y 2,1 % en 2027

La economía global ha mantenido una trayectoria de crecimiento moderado con una desaceleración gradual de la inflación durante el primer semestre, señala Mapfre Economics.

Por revistaeyn.com Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre, proyectó un crecimiento de la economía mundial del 3 % para el cierre del 2026 y de un 3,1 % en el 2027. Además, calculó una inflación del 3,8 % y el 3,1 %, respectivamente. Así lo señala la entidad en según su informe “Panorama económico y sectorial 2026: perspectivas hacia el segundo semestre”.

De acuerdo con el informe de Mapfre Economics, durante la primera mitad de 2026, la economía global ha mantenido una trayectoria de crecimiento moderado con una desaceleración volátil de la inflación. Ello, en un entorno caracterizado por una mayor densidad de riesgos e incertidumbre, y donde la estabilidad macroeconómica parece sustentarse más en una gestión efectiva de los riesgos existentes, que en un equilibrio económico plenamente consolidado. Respecto a América Latina, el informe de Mapfre Economics menciona que la región registrará un crecimiento en su conjunto del 1,9 % y el 2,1 %, respectivamente. La entidad señala que Estados Unidos registrará previsiblemente un crecimiento en 2026 del 2,1 % y del 2 % en el 2027. Además, el principal foco de vulnerabilidad será la trayectoria fiscal. Asimismo, la Eurozona registrará un crecimiento del 1 % en 2026 y del 1,2 % en 2027. La mejora del PIB comunitario es débil, pero positiva, impulsada principalmente por la demanda interna y un mercado laboral todavía resistente.

Impacto en el sector asegurador

El documento agrega que el sector asegurador encara el horizonte 2026-2027 desde una posición relativamente favorable, beneficiándose de un crecimiento económico global que continúa mostrando resiliencia y de unas condiciones financieras que siguen respaldando la generación de ingresos recurrentes. Sin embargo, la consolidación de un entorno caracterizado por mayores niveles de incertidumbre geopolítica, una inflación más errática y unos tipos de interés elevados durante más tiempo incrementará la dispersión de resultados entre mercados, productos y entidades.