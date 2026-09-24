Emiratos Árabes mira a América Latina con "ambición creciente"

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Costa Rica, Chile y Colombia firmaron en 2024 acuerdos de asociación económica, comercio o inversión de distinto alcance, mientras que ese mismo año el Mercosur mantuvo su primera ronda de negociaciones con Emiratos para un eventual acuerdo comercial.

Por Agencia EFE Emiratos Árabes Unidos (EAU) mira hacia América Latina como una región de "enorme potencial" y con una "ambición creciente" para explorar "nuevos mercados, nuevas oportunidades de inversión y nuevos caminos para la cooperación". Así lo afirmó la ministra de Estado de Cooperación Internacional y encargada para las relaciones con Latinoamérica del gobierno emiratí, Reem al Hashimy, en la que insistió en las intenciones de su país de profundizar lazos bilaterales con la región, no solo en términos económicos y comerciales, sino también en busca de "conocimiento más profundo los unos de los otros".

"Vemos a América Latina como una región de enorme potencial, no solo por inversiones en energía o infraestructura, sino también por la seguridad alimentaria, la tecnología, innovación o salud. Nuestro foco es construir lazos entre personas y negocios, respaldados por gobiernos que pueden ayudar a destrabar esa cooperación", afirmó Al Hashimy. La ministra apuntó en relación con el fortalecimiento de los lazos de su país con América Latina, con la que ha multiplicado los contactos en los últimos años, que el interés emiratí "no es nuevo" y que ya ha habido inversiones y lazos empresariales "durante décadas". "Lo que está creciendo ahora es la ambición para profundizar esos lados y explorar nuevos mercados, nuevas oportunidades de inversión y nuevos caminos para la cooperación", añadió. Según señaló, Emiratos mira a América Latina "a través de una visión de largo plazo: energía, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, alimentos y agricultura, así como sectores orientados al futuro, como la tecnología y la Inteligencia Artificial. Vemos una buena perspectiva para crecer juntos".