Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping

Por: EFE

"Gran reunión. Gracias", dijo el presidente Donald Trump a la prensa mientras despedía a Xi en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca sobre las 13:30 hora local (17:30 GMT) después de más de tres horas de reunión.

Esta noche, el líder estadounidense y la primera dama, Melania Trump, recibirán nuevamente a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en una cena de Estado en la Casa Blanca.

Antes de despedirse, Trump acompañó a Xi a un recorrido por los jardines de la residencia presidencial, donde le mostró el nuevo helipuerto y las obras de construcción de un gran salón de baile.

"Es un experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito", dijo Trump a la prensa en alusión a Xi, quien no respondió a las preguntas de los periodistas.

El mandatario chino y su esposa llegaron a la residencia presidencial sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT), donde fueron recibidos por los Trump con una ceremonia militar y, posteriormente, los presidentes mantuvieron un encuentro a puerta cerrada en el Despacho Oval.

Las esposas de los presidentes, por su parte, visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático del Instituto Smithsonian, en Washington.

Previo a su cumbre con Trump, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que las dos potencias deben seguir compitiendo pero manteniéndose alejados "del conflicto y la confrontación".

"China y los Estados Unidos no deben cruzar la línea del conflicto y la confrontación", aseguró Xi en una breve intervención en la que instó también a Washington y a Pekín a "fortalecer la comunicación" y a "cooperar con sinceridad".

"No tenemos que evitar hablar de competencia, pero esta debe ser sana y mantenerse dentro de límites razonables. Debe tratarse de una carrera para ponernos al nivel del otro, no de una lucha en la que uno gana y el otro pierde", afirmó el mandatario chino, que dijo que los intereses bilaterales "están profundamente entrelazados y existe un amplio margen" para colaborar.

Xi instó a las Fuerzas Armadas de los dos países a "mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", e insistió en que es posible superar la trampa de Tucídides, una conjetura que se ha vuelto popular para analizar la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos, y que describe una aparente tendencia a la guerra con base en que un estado hegemónico ve amenazado su liderazgo por otro.