Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping

Por: EFE
"Gran reunión. Gracias", dijo el presidente Donald Trump a la prensa mientras despedía a Xi en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca sobre las 13:30 hora local (17:30 GMT) después de más de tres horas de reunión.
Esta noche, el líder estadounidense y la primera dama, Melania Trump, recibirán nuevamente a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en una cena de Estado en la Casa Blanca.
Antes de despedirse, Trump acompañó a Xi a un recorrido por los jardines de la residencia presidencial, donde le mostró el nuevo helipuerto y las obras de construcción de un gran salón de baile.
"Es un experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito", dijo Trump a la prensa en alusión a Xi, quien no respondió a las preguntas de los periodistas.
El mandatario chino y su esposa llegaron a la residencia presidencial sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT), donde fueron recibidos por los Trump con una ceremonia militar y, posteriormente, los presidentes mantuvieron un encuentro a puerta cerrada en el Despacho Oval.
Las esposas de los presidentes, por su parte, visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático del Instituto Smithsonian, en Washington.
Previo a su cumbre con Trump, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que las dos potencias deben seguir compitiendo pero manteniéndose alejados "del conflicto y la confrontación".
"China y los Estados Unidos no deben cruzar la línea del conflicto y la confrontación", aseguró Xi en una breve intervención en la que instó también a Washington y a Pekín a "fortalecer la comunicación" y a "cooperar con sinceridad".
"No tenemos que evitar hablar de competencia, pero esta debe ser sana y mantenerse dentro de límites razonables. Debe tratarse de una carrera para ponernos al nivel del otro, no de una lucha en la que uno gana y el otro pierde", afirmó el mandatario chino, que dijo que los intereses bilaterales "están profundamente entrelazados y existe un amplio margen" para colaborar.
Xi instó a las Fuerzas Armadas de los dos países a "mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", e insistió en que es posible superar la trampa de Tucídides, una conjetura que se ha vuelto popular para analizar la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos, y que describe una aparente tendencia a la guerra con base en que un estado hegemónico ve amenazado su liderazgo por otro.
Un trato justo para las empresas
"Puede que la cooperación entre China y Estados Unidos no resuelva todos los problemas del mundo, pero sin ella sería difícil solucionar muchos de los desafíos globales. China mantiene sus puertas abiertas de par en par y acoge a las empresas estadounidenses que deseen invertir y hacer negocios allí. Esperamos que las empresas chinas reciban un trato justo aquí, en Estados Unidos", afirmó Xi, que vino acompañado de representantes de empresa como BYD, Xiaomi o Alibaba.
"Tanto China como Estados Unidos son naciones líderes en inteligencia artificial (IA). Poseemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común, así como de garantizar que su desarrollo permanezca siempre bajo control humano y sirva al bienestar de las personas", añadió el mandatario.
Junto con la tregua comercial, que Washington aseguró el miércoles que se prorrogará dos meses, y el levantamiento de restricciones chinas a la exportación de tierras raras a Estados Unidos, el desarrollo y las salvaguardas de la IA se ha vuelto el asunto más capital de la visita de Xi, la primera a Estados Unidos en más de nueve años.
Esta es la segunda vez que ambos líderes se reúnen este año, después del encuentro que mantuvieron en Pekín el pasado mayo.
El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).
Trump destaca la amistad con Xi Jinping
Por su parte, en una palabras de bienvenida, Trump aludió a la "extraordinaria amistad" que ha forjado con Xi y señaló que ambos se reunían para abordar "asuntos urgentes" relacionados con la seguridad y la tecnología.
"Desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", afirmó Trump durante la ceremonia de recepción del mandatario chino y de su esposa, Peng Liyuan.
El republicano subrayó que Xi es el primer presidente chino en realizar dos visitas de Estado a Washington, después de la que efectuó en 2015, durante el mandato de Barack Obama.
Trump también llamó a profundizar la relación entre ambos países, que, según dijo, fueron "aliados" durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos cooperó con las fuerzas chinas frente a la ocupación japonesa.
"Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar aquella guerra, el presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", manifestó.
Xi Jinping aterrizó el miércoles en la base Andrews, a las afueras de la capital estadounidense, y fue recibido a los pies del avión por Trump, un gesto que el presidente no había dedicado a ningún otro mandatario y que refleja la importancia que la Casa Blanca concede a la visita.