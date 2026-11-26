Por: Revistaeyn.com
Donald Trump vuelve a usar el acceso al mercado de Estados Unidos como su principal palanca para disputar la influencia de China en el comercio mundial.
Su Gobierno propuso el miércoles nuevos aranceles para 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón, tras una investigación sobre el exceso de capacidad industrial que, según Washington, perjudica a los fabricantes estadounidenses.
Este jueves, Pekín respondió que las medidas pueden elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y debilitar el crecimiento.
Las medidas siguen en consulta. Para determinados bienes chinos, la propuesta prevé elevar la tasa del 12,5% al 20%, con exenciones para productos incluidos en el acuerdo bilateral de rebajas.
Según EFE, la tasa podría llegar al 40% si fracasan las negociaciones. La propuesta llega antes de la reunión prevista entre Trump y Xi Jinping en el G20 de Miami, en diciembre, y del vencimiento de la tregua comercial bilateral, el 10 de enero de 2027.
Por qué Washington también presiona a los socios de China
Un arancel puede encarecer la entrada de un producto chino a Estados Unidos. Su efecto sobre la posición de China en el comercio mundial depende de lo que ocurra con esas ventas.
Tras las alzas de 2025, el déficit comercial estadounidense con China se redujo mientras aumentaba el de otras economías con Pekín. Si los fabricantes chinos encuentran compradores en otros destinos, Washington puede reducir su déficit bilateral, pero China sigue conservando buena parte de su peso como proveedor global.
La nueva ofensiva busca ampliar el alcance de esa presión. Según Reuters, los expedientes estadounidenses sobre Vietnam y la Unión Europea hacen centenares de referencias a China y cuestionan cómo responden otros mercados a sus exportaciones e inversiones. La apuesta de Washington es que esos socios revisen sus defensas comerciales y que las empresas reconsideren de dónde compran sus insumos y dónde producen.
Cómo se traslada el arancel a los precios
El importador estadounidense paga el gravamen en aduana. El proveedor puede ceder parte de su precio, el importador o el comercio pueden absorber una parte en sus márgenes y el comprador final puede terminar pagando más.
El efecto también alcanza a bienes fabricados en Estados Unidos cuando utilizan componentes importados. Un estudio publicado por la Reserva Federal de Nueva York estimó que alrededor del 26% del aumento arancelario de 2025 se trasladó a los precios al consumidor, al comparar los bienes más expuestos con los menos expuestos. Los efectos indirectos tardaron entre nueve y doce meses en transmitirse por las cadenas de suministro.
Fuera de Estados Unidos, el efecto puede ir en ambas direcciones. Las represalias y la sustitución de insumos por alternativas más caras pueden presionar los precios al alza. Si los exportadores chinos redirigen mercancías a otros mercados, la oferta adicional puede abaratar algunos bienes y estrechar los márgenes de los productores locales.
Al evaluar la escalada de 2025, el FMI elevó su previsión de inflación para Estados Unidos, la redujo para China y recortó sus perspectivas de crecimiento mundial.
Bruselas defiende el 15 % y Brasil cuestiona recargos al azúcar y los aviones
La Comisión Europea rechazó la acusación de que el bloque sea una fuente de sobrecapacidad industrial. Su portavoz, Olof Gill, sostuvo que Europa también está expuesta a la sobreproducción china y reclamó que Washington respete el techo del 15 % pactado en 2025, incluso al combinar los nuevos gravámenes con los existentes. La propuesta estadounidense contempla una tasa del 15% que toma en cuenta determinados derechos ya aplicados y prevé exenciones para algunos bienes.
Brasil enfrenta un expediente separado. Washington propone un recargo del 10% a las aeronaves terminadas de origen brasileño, con exposición para Embraer, y mayores gravámenes al azúcar importada fuera de cuota.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de inaceptable en medio de las negociaciones bilaterales y la vinculó a presiones sobre el sistema de pagos Pix y otras políticas internas. Brasilia mantendrá abierta la negociación y se reservó la posibilidad de recurrir a la Organización Mundial del Comercio y adoptar medidas de reciprocidad.
El azúcar también abre un punto de seguimiento para los exportadores centroamericanos y dominicanos. La oficina comercial estadounidense propone elevar de forma no discriminatoria el arancel sobre las importaciones fuera de cuota. Para los ingenios de la región, el efecto dependerá del régimen aplicable a cada embarque.
Washington fijó para el 14 de enero de 2027 la audiencia sobre Brasil y para el 25 de enero el inicio de las audiencias sobre las 14 economías.