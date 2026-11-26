Centroamérica & Mundo

Trump sube presión arancelaria sobre China y abre un nuevo frente para la inflación

Washington propone gravámenes para 14 economías y plantea recargos sobre el azúcar y las aeronaves de Brasil. Pekín advierte que la escalada puede encarecer las cadenas de suministro y debilitar el crecimiento mundial. Bruselas exige que se respete el techo del 15%.

Por: Revistaeyn.com Donald Trump vuelve a usar el acceso al mercado de Estados Unidos como su principal palanca para disputar la influencia de China en el comercio mundial. Su Gobierno propuso el miércoles nuevos aranceles para 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón, tras una investigación sobre el exceso de capacidad industrial que, según Washington, perjudica a los fabricantes estadounidenses. Este jueves, Pekín respondió que las medidas pueden elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y debilitar el crecimiento. Las medidas siguen en consulta. Para determinados bienes chinos, la propuesta prevé elevar la tasa del 12,5% al 20%, con exenciones para productos incluidos en el acuerdo bilateral de rebajas. Según EFE, la tasa podría llegar al 40% si fracasan las negociaciones. La propuesta llega antes de la reunión prevista entre Trump y Xi Jinping en el G20 de Miami, en diciembre, y del vencimiento de la tregua comercial bilateral, el 10 de enero de 2027.

Por qué Washington también presiona a los socios de China

Un arancel puede encarecer la entrada de un producto chino a Estados Unidos. Su efecto sobre la posición de China en el comercio mundial depende de lo que ocurra con esas ventas. Tras las alzas de 2025, el déficit comercial estadounidense con China se redujo mientras aumentaba el de otras economías con Pekín. Si los fabricantes chinos encuentran compradores en otros destinos, Washington puede reducir su déficit bilateral, pero China sigue conservando buena parte de su peso como proveedor global. La nueva ofensiva busca ampliar el alcance de esa presión. Según Reuters, los expedientes estadounidenses sobre Vietnam y la Unión Europea hacen centenares de referencias a China y cuestionan cómo responden otros mercados a sus exportaciones e inversiones. La apuesta de Washington es que esos socios revisen sus defensas comerciales y que las empresas reconsideren de dónde compran sus insumos y dónde producen.

Cómo se traslada el arancel a los precios

El importador estadounidense paga el gravamen en aduana. El proveedor puede ceder parte de su precio, el importador o el comercio pueden absorber una parte en sus márgenes y el comprador final puede terminar pagando más. El efecto también alcanza a bienes fabricados en Estados Unidos cuando utilizan componentes importados. Un estudio publicado por la Reserva Federal de Nueva York estimó que alrededor del 26% del aumento arancelario de 2025 se trasladó a los precios al consumidor, al comparar los bienes más expuestos con los menos expuestos. Los efectos indirectos tardaron entre nueve y doce meses en transmitirse por las cadenas de suministro. Fuera de Estados Unidos, el efecto puede ir en ambas direcciones. Las represalias y la sustitución de insumos por alternativas más caras pueden presionar los precios al alza. Si los exportadores chinos redirigen mercancías a otros mercados, la oferta adicional puede abaratar algunos bienes y estrechar los márgenes de los productores locales. Al evaluar la escalada de 2025, el FMI elevó su previsión de inflación para Estados Unidos, la redujo para China y recortó sus perspectivas de crecimiento mundial.

Bruselas defiende el 15 % y Brasil cuestiona recargos al azúcar y los aviones