Trump urge a Irán a "espabilar pronto" ante el bloqueo de las negociaciones

Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase "¡NO MÁS SR. AMABLE!"

"Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", dijo el mandatario a través de su propia red social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió al país persa a "espabilar pronto", mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

El martes, el presidente de EE.UU. dijo que Irán le había comunicado que está en "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".

El mensaje del líder republicano coincidía con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

Según el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a la televisión rusa, Irán estudia la posibilidad de negociar.

"Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor superpotencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Es por eso que él (Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad", dijo Araqchí.

Cuando el periodista le preguntó qué piensa de que el presidente de EE.UU. se considere "el ganador" de esta guerra, el diplomático iraní respondió: "¿Entonces, por qué propone negociaciones?".