Trump denuncia a Exxon y Chevron por 'abuso excesivo' del precio de la gasolina

Empresas & Management

Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos han descendido un 36 % desde su punto más alto en mayo, después de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo de paz provisional y se reabriera el Estrecho de Ormuz.

Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha instruido al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para que investigue a las compañías petroleras por no reducir los precios de la gasolina en las estaciones de servicio en consonancia con la caída de los costos del crudo, acusándolas de “cobrar precios abusivos” a los consumidores. La administración Trump publicó un video en X en el que el mandatario mencionó a las productoras estadounidenses de petróleo Exxon Mobil y Chevron como parte de la investigación.

“Los precios del petróleo han bajado mucho y no estamos viendo nada de eso reflejado en los surtidores”, dijo Trump en el video. Exxon y Chevron no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los precios del petróleo se dispararon este año después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero. Desde entonces, los consumidores han expresado preocupación por los altos precios de la gasolina, mientras el presidente y sus compañeros republicanos buscan mantener sus estrechas mayorías en el Congreso de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán para resolver el conflicto se han traducido en cierto alivio para los consumidores estadounidenses, según mostraron datos publicados a principios de esta semana, con los precios de la gasolina registrando su sexta semana consecutiva de descensos. Sin embargo, Trump sostuvo que la reducción en los precios de la gasolina no ha sido suficiente ni proporcional a la caída de los costos del petróleo crudo.