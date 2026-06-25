Trump denuncia a Exxon y Chevron por 'abuso excesivo' del precio de la gasolina

Por revistaeyn.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha instruido al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para que investigue a las compañías petroleras por no reducir los precios de la gasolina en las estaciones de servicio en consonancia con la caída de los costos del crudo, acusándolas de “cobrar precios abusivos” a los consumidores.
La administración Trump publicó un video en X en el que el mandatario mencionó a las productoras estadounidenses de petróleo Exxon Mobil y Chevron como parte de la investigación.
“Los precios del petróleo han bajado mucho y no estamos viendo nada de eso reflejado en los surtidores”, dijo Trump en el video.
Exxon y Chevron no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los precios del petróleo se dispararon este año después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero. Desde entonces, los consumidores han expresado preocupación por los altos precios de la gasolina, mientras el presidente y sus compañeros republicanos buscan mantener sus estrechas mayorías en el Congreso de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
Los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán para resolver el conflicto se han traducido en cierto alivio para los consumidores estadounidenses, según mostraron datos publicados a principios de esta semana, con los precios de la gasolina registrando su sexta semana consecutiva de descensos.
Sin embargo, Trump sostuvo que la reducción en los precios de la gasolina no ha sido suficiente ni proporcional a la caída de los costos del petróleo crudo.
“Las grandes compañías petroleras no están reduciendo sus precios en las estaciones de servicio de manera acorde con los precios mucho más bajos que están pagando por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo como una piedra! En otras palabras, los consumidores están siendo objeto de precios abusivos”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.
“He instruido al Departamento de Justicia para que comience de inmediato a investigar este asunto”, añadió.
Aun así, los precios en los surtidores siguen siendo significativamente más altos que los US$2,76 por galón registrados en enero, más de un mes antes de que comenzara el conflicto con Irán. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicó en US$3,93 por galón, según datos de AAA, lo que representa una caída de casi el 14 % respecto al máximo alcanzado en mayo.
Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos han descendido un 36 % desde su punto más alto en mayo, después de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo de paz provisional y se reabriera el Estrecho de Ormuz, ruta por la que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes del inicio de la guerra.
“Los precios de la gasolina no se mueven en sincronía exacta con los del petróleo crudo, especialmente durante una gran disrupción global que sigue afectando el suministro, la refinación y los inventarios”, explicó Bethany Williams, portavoz del Instituto Americano del Petróleo (API), asociación que representa a productores como Exxon y Chevron.
Con información de Reuters