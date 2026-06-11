Fitch mejora perspectivas del sector global de petróleo y gas ante expectativa de precios

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Según la firma, la previsión responde principalmente a un incremento en sus estimaciones del precio del petróleo Brent, cuyo promedio se ubicaría en US$87 por barril en 2026, por encima de los US$68 por barril registrados en promedio durante 2025.

Por revistaeyn.com Las perspectivas para la industria mundial del petróleo y gas mejoraron de cara a 2026, impulsadas por la expectativa de precios más elevados del crudo y del gas natural en medio de tensiones geopolíticas que continúan afectando el equilibrio energético global. La agencia calificadora Fitch Ratings anunció que revisó la perspectiva del sector desde “neutral” a “mejorar”, al considerar que los productores de hidrocarburos registrarán mayores ingresos y beneficios durante el próximo año en comparación con 2025.

Según la firma, la previsión responde principalmente a un incremento en sus estimaciones del precio del petróleo Brent, cuyo promedio se ubicaría en US$87 por barril en 2026, por encima de los US$68 por barril registrados en promedio durante 2025. “La revisión de las perspectivas globales del sector del petróleo y del gas para 2026 a ‘mejorar’ desde ‘neutral’ refleja unas suposiciones de precios a corto plazo más altas, lo que se traducirá en mayores ingresos y beneficios para los productores de petróleo y gas en comparación con 2025”, señaló Fitch. La agencia atribuye este escenario a una prolongación de las interrupciones en el tránsito energético a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Fitch estima que el cierre podría extenderse durante aproximadamente cinco meses, hasta finales de julio de 2026. Durante ese período, los precios del Brent podrían mantenerse entre US$100 y US$110 por barril, antes de retroceder hacia los US$70 en septiembre una vez que se normalicen las condiciones de oferta. La calificadora prevé además que la producción se recupere rápidamente tras la reapertura del paso marítimo, apoyada por la capacidad disponible de los países miembros de la OPEP.