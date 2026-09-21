UE, Canadá y Brasil cierran filas por el multilateralismo frente al desorden global

Por: EFE

La Declaración de los Socios por el Multilateralismo, impulsada también por Australia, Kenia y Barbados en el marco de la celebración esta semana de la Asamblea General de la ONU, aspira a sumar el apoyo de otros socios internacionales.

En ella, los firmantes apuntan a los rápidos cambios en el orden mundial y los retos que enfrentan la paz y la seguridad internacional, que ponen en peligro la cooperación global.

Advierten asimismo de que la interdependencia económica se usa cada vez más "como fuente de influencia", lo que perturba el comercio, las cadenas de suministro o la financiación del desarrollo.

La declaración subraya también que desafíos globales como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y el rápido desarrollo de tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, "requieren una cooperación más sólida y una provisión más eficaz de bienes públicos globales".