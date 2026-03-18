Centroamérica y UE se reúnen para impulsar proyectos de inversión y financiamiento

Centroamérica & Mundo

Las discusiones se enfocarán en áreas consideradas prioritarias, como la logística sostenible, los corredores marítimos verdes, la movilidad limpia, los ferrocarriles, la transformación digital y la integración energética regional.

Por Agencia EFE Más de 200 representantes de los sectores público y privado de Centroamérica (CA) y la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves y viernes en Panamá para impulsar proyectos concretos de inversión, financiamiento y cooperación empresarial para la región en el marco del Acuerdo de Asociación entre ambos bloques y la Estrategia Global Gateway europea. Se trata del 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible', organizado por la Unión Europea con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).

El objetivo de la cita es, según un comunicado, "alinear de manera operativa" el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica firmado en el 2012 y con el pilar comercial vigente desde 2013, con la Estrategia Global Gateway, "fortaleciendo una agenda compartida orientada a la transformación productiva, la integración regional y el desarrollo sostenible". La estrategia Global Gateway, puesta en marcha en 2021, busca movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo. Se centra en inversiones inteligentes en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores compartidos por la UE y países socios: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales, indicó la UE. En Panamá y durante dos días, representantes de los sectores público y privado, instituciones europeas y centroamericanas, cámaras empresariales, organismos financieros y expertos sectoriales analizarán cómo avanzar del diálogo a la acción, impulsando iniciativas que fortalezcan la competitividad regional y respondan a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad de las cadenas de suministro y la transición verde y digital", dijo la UE en un comunicado.