Trump busca una "Pax Americana" en Medio Oriente, lidiando entre Israel e Irán

Por: Revistaeyn.com

El presidente Donald Trump busca imponer su autoridad entre Israel e Irán para salvar un acuerdo y evitar una nueva escalada regional

La nueva ronda de ataques entre Israel e Irán dejó al descubierto una realidad incómoda para Washington: el principal desafío de Trump no es únicamente contener a Teherán, sino también convencer a su aliado israelí de respetar los límites de una negociación que Estados Unidos considera estratégica para la estabilidad regional.

Tras una jornada marcada por el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí y las posteriores represalias de Israel, Trump intervino públicamente con un mensaje inusual por su tono y contundencia.

"Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social, evidenciando su creciente frustración con una dinámica militar que amenaza con hacer descarrilar los esfuerzos diplomáticos impulsados por la Casa Blanca.

Detrás de la declaración existe una disputa más profunda sobre quién define el rumbo de Medio Oriente. Mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu insiste en mantener la presión militar sobre los actores respaldados por Irán, incluida la organización Hizbulá en Líbano, Trump intenta consolidar un marco de negociación que permita cerrar un conflicto que ya supera los cien días y que ha elevado significativamente la tensión regional.

Según diversos reportes de medios estadounidenses, el presidente llamó personalmente a Netanyahu para pedirle que evitara nuevas represalias contra Irán. La conversación refleja un punto de fricción cada vez más visible entre ambos líderes. Trump considera que una nueva ofensiva israelí podría destruir las posibilidades de un acuerdo con Teherán y empujar a la región hacia una espiral de confrontación difícil de controlar.

Las declaraciones posteriores del mandatario fueron incluso más reveladoras. En una entrevista con el Financial Times aseguró que el primer ministro israelí "no tiene otra opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Irán. Más allá de la retórica, el mensaje apunta a reafirmar que la conducción estratégica del conflicto debe permanecer en manos de Estados Unidos.

La situación se volvió aún más delicada por el papel de Líbano. Teherán anunció este lunes el fin de sus operaciones militares contra Israel, pero estableció una condición explícita: que cesen los ataques israelíes contra Beirut y el sur libanés. El mensaje confirma que Irán busca presentarse como garante de la estabilidad de sus aliados regionales y, al mismo tiempo, elevar el costo político de cualquier nueva incursión israelí.

Esta dimensión regional explica por qué Trump también expresó su descontento con el bombardeo israelí contra los suburbios del Dahye, bastión de Hizbulá en Beirut. Para Washington, abrir un nuevo frente en Líbano podría desencadenar una crisis mucho más amplia, con participación de actores aliados de Irán y consecuencias imprevisibles para la seguridad regional.

La preocupación estadounidense no se limita al terreno militar. La reciente tensión alrededor del estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, mantiene en alerta a los mercados energéticos. Una escalada prolongada podría afectar el comercio global, presionar los precios de la energía y añadir incertidumbre a una economía internacional que ya enfrenta múltiples focos de tensión.

Por eso, el objetivo inmediato de Trump parece ser doble. Por un lado, evitar que Israel responda de forma desproporcionada a los ataques iraníes. Por otro, convencer a Teherán de regresar a la mesa de negociación antes de que la confrontación militar se convierta en el principal canal de comunicación entre ambas partes.

Sin embargo, el desafío es también político. La resistencia de Netanyahu a moderar su estrategia y las advertencias de Irán sobre futuras represalias muestran que ninguno de los actores regionales está dispuesto a ceder fácilmente espacio de influencia. En ese contexto, la capacidad de Trump para imponer disciplina tanto a adversarios como a aliados se ha convertido en una prueba central de su liderazgo internacional.

Más que una simple tregua entre Israel e Irán, lo que está en juego es la posibilidad de que Estados Unidos recupere el papel de árbitro efectivo en Medio Oriente. La pregunta ahora es si Trump podrá transformar esa aspiración en una realidad diplomática o si los acontecimientos sobre el terreno terminarán imponiendo una lógica de confrontación que escape al control de Washington.