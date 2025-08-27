Una cuarta parte de la humanidad aún carece de agua potable, señala informe

Centroamérica & Mundo

Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, o una de cada cuatro personas, continúan viviendo sin agua potable gestionada de manera segura, señala informe de UNICEF y la OMS.

Por revistaeyn.com Una década después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso universal al agua potable sigue siendo difícil de alcanzar. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, o una de cada cuatro personas, continúan viviendo sin agua potable gestionada de manera segura. De estos, 106 millones beben directamente de ríos, lagos u otras fuentes superficiales no tratadas, señala informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Al ritmo actual, la promesa de agua potable y saneamiento para todos los niños está cada vez más lejos", advirtió la experta de UNICEF Cecilia Scharp. Las personas en los países menos adelantados tienen el doble de probabilidades que otras de carecer de acceso a agua potable y saneamiento básico. Las poblaciones rurales, los niños, las minorías étnicas e indígenas están en primera línea. En muchos países, la recolección de agua sigue siendo una tarea de la mujer. En África subsahariana y Asia central y meridional, millones de mujeres y niñas todavía pasan más de media hora todos los días caminando largas distancias para llenar bidones. "Estas desigualdades son particularmente pronunciadas para las niñas, que a menudo soportan la carga de recolectar agua y enfrentan barreras adicionales durante su menstruación", dijo el informe.