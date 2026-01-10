Alerta en Honduras: petición del Congreso de un nuevo escrutinio reinstala incertidumbre

Por Agencia EFE

El proceso de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras ha tomado un nuevo rumbo luego de que el Congreso Nacional, en una sesión extraordinaria con diputados y suplentes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobó una iniciativa para que se haga un nuevo escrutinio, pese a que en diciembre el ente electoral dio a conocer los resultados.

La iniciativa para el conteo de más de 19.000 actas electorales fue presentada por el presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, militante de Libre, quien no fue reelegido como diputado en los pasados comicios y es acusado por la oposición de estar violentando el orden constitucional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su "preocupación" por el actual panorama electoral en Honduras, donde el Congreso, en una sesión extraordinaria, sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, de los 128 que lo integran, aprobó la iniciativa.

"La OEA expresa su preocupación por las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía", informó el organismo en un comunicado, tras aprobar el Parlamento la iniciativa de su titular, Luis Redondo.