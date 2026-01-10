Disminuye el empleo informal en Costa Rica a finales de 2025

Empresas & Management

Del total de personas ocupadas en Costa Rica, el 37,7% se clasificó con empleo informal. En el caso de los hombres ocupados, el 39,4% estaba dentro de la informalidad y para las mujeres ocupadas el35,1%.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El mercado laboral de Costa Rica cerró el trimestre móvil comprendido entre setiembre y noviembre de 2025 con señales mixtas: estabilidad en los principales indicadores de empleo y desempleo, pero con una informalidad que, aunque retrocede en algunos segmentos, sigue abarcando a más de un tercio de las personas ocupadas. Durante el período analizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la fuerza laboral costarricense se estimó en 2,35 millones de personas, sin cambios estadísticamente relevantes frente al mismo trimestre del año previo. De ese total, cerca de 1,42 millones correspondieron a hombres y unas 929 mil a mujeres, una brecha que se mantiene y que se refleja también en otros indicadores del mercado de trabajo.

La tasa neta de participación laboral se ubicó en 55,1 % a nivel nacional. Sin embargo, este indicador mostró una caída significativa en comparación interanual, impulsada principalmente por la reducción en la participación masculina. Mientras dos de cada tres hombres en edad de trabajar estaban activos en el mercado laboral, menos de la mitad de las mujeres participaban, lo que vuelve a poner sobre la mesa las barreras de género que persisten en el acceso al empleo. En términos de ocupación, alrededor de 2,20 millones de personas en Costa Rica contaban con un trabajo, cifra que tampoco presentó variaciones relevantes respecto a 2024. La tasa de ocupación fue de 51,4 % de la población de 15 años y más, con una marcada diferencia entre hombres y mujeres, reporta el INEC. El desempleo, por su parte, se mantuvo prácticamente sin cambios. Unas 156.000 personas se encontraban sin trabajo y buscando activamente uno, lo que se tradujo en una tasa de 6,6 %. Aunque el desempleo femenino siguió siendo más alto que el masculino, las variaciones interanuales no fueron significativas, lo que sugiere un mercado laboral estancado más que en deterioro.