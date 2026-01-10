Disminuye el empleo informal en Costa Rica a finales de 2025

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El mercado laboral de Costa Rica cerró el trimestre móvil comprendido entre setiembre y noviembre de 2025 con señales mixtas: estabilidad en los principales indicadores de empleo y desempleo, pero con una informalidad que, aunque retrocede en algunos segmentos, sigue abarcando a más de un tercio de las personas ocupadas.
Durante el período analizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la fuerza laboral costarricense se estimó en 2,35 millones de personas, sin cambios estadísticamente relevantes frente al mismo trimestre del año previo. De ese total, cerca de 1,42 millones correspondieron a hombres y unas 929 mil a mujeres, una brecha que se mantiene y que se refleja también en otros indicadores del mercado de trabajo.
La tasa neta de participación laboral se ubicó en 55,1 % a nivel nacional. Sin embargo, este indicador mostró una caída significativa en comparación interanual, impulsada principalmente por la reducción en la participación masculina. Mientras dos de cada tres hombres en edad de trabajar estaban activos en el mercado laboral, menos de la mitad de las mujeres participaban, lo que vuelve a poner sobre la mesa las barreras de género que persisten en el acceso al empleo.
En términos de ocupación, alrededor de 2,20 millones de personas en Costa Rica contaban con un trabajo, cifra que tampoco presentó variaciones relevantes respecto a 2024. La tasa de ocupación fue de 51,4 % de la población de 15 años y más, con una marcada diferencia entre hombres y mujeres, reporta el INEC.
El desempleo, por su parte, se mantuvo prácticamente sin cambios. Unas 156.000 personas se encontraban sin trabajo y buscando activamente uno, lo que se tradujo en una tasa de 6,6 %. Aunque el desempleo femenino siguió siendo más alto que el masculino, las variaciones interanuales no fueron significativas, lo que sugiere un mercado laboral estancado más que en deterioro.
Donde sí se observan matices relevantes es en la calidad del empleo. El subempleo afectó a un 2,9 % de las personas ocupadas y mostró una reducción frente al año anterior, especialmente entre los hombres. Aun así, la informalidad continúa siendo uno de los principales retos. Cerca de 829.000 personas trabajaban en condiciones informales, equivalentes al 37,7 % del total de ocupados.
La informalidad se concentra con fuerza entre los trabajadores independientes, donde más de ocho de cada diez laboran fuera de los marcos formales, señala el INEC.
En el empleo dependiente, el fenómeno es menor, pero aún alcanza a poco más de una quinta parte. Aunque el porcentaje de mujeres en la informalidad disminuyó de manera significativa en el último año, el problema sigue teniendo un peso considerable en la estructura laboral de Costa Rica.