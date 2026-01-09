Walmart abrió tres tiendas en Guatemala en formatos Despensa Familiar y Maxi Despensa

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Walmart continuó creciendo en Guatemala a través de sus formatos Despensa Familiar y Maxi Despensa, con la apertura de nuevas tiendas durante diciembre de 2025. Durante el cierre de 2025, Despensa Familiar inauguró nuevas tiendas en distintas regiones, fortaleciendo su presencia y acercando a más familias guatemaltecas una propuesta de valor basada en precios bajos todos los días, cercanía y conveniencia.

En Baja Verapaz, abrió Despensa Familiar San Miguel Chicaj, ubicada en Cantón La Cruz, municipio de San Miguel Chicaj, con 479 metros cuadrados. Asimismo, en el municipio de San José Pinula, se inauguró Despensa Familiar Las Anonas, ubicada en el boulevard principal hacia residenciales San José, con 495 metros cuadrados, convirtiéndose en la tienda número 195 de la cadena en Guatemala. Ambas tiendas ofrecen un surtido de más de 3.000 productos esenciales para el hogar, entre abarrotes, frutas y verduras, carnes, embutidos y artículos de limpieza e higiene personal, manteniendo precios bajos todos los días para apoyar el presupuesto familiar. Por su parte, Maxi Despensa Asunción Mita, ubicada en el kilómetro 144 de la carretera CA-1, zona 9, cuenta con 1.170 metros cuadrados y un surtido de más de 6.400 productos.