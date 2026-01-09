Salario mínimo en Latinoamérica promedia US$400 en 2026

Empresas & Management

Para 2026, el debate seguirá centrado en cómo mejorar el ingreso real sin afectar el empleo formal ni la sostenibilidad fiscal, en economías marcadas por la informalidad y el alto costo de vida.

Por Agencia EFE El salario mínimo en Latinoamérica inició 2026 con un promedio regional cercano a los US$400 mensuales, con ajustes heterogéneos, disparidades entre las economías, tensiones fiscales y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida y la alta informalidad laboral. Entre los países con ingresos mínimos más elevados, Uruguay destaca con un salario que llegará a unos US$620 tras un aumento total del 7,54 % en dos tramos, con una inflación controlada y negociaciones colectivas que suelen fijar sueldos por encima del mínimo legal.

Chile, con US$598, se mantiene entre los más altos de la región gracias a un ciclo de alzas iniciado en 2022, aunque aún lejos de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Colombia, el incremento del 23,7 %, que llevó el salario mínimo a US$535 (incluido el subsidio de transporte), fue el mayor en décadas. Si bien el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende ese aumento como un avance social, economistas advierten sobre su impacto potencial en inflación, empleo y gasto público en un año electoral.

INCREMENTOS EN CENTROAMÉRICA

República Dominicana avanza con un aumento escalonado del 20 %, que eleva el mínimo en grandes empresas a US$475, mientras que el de las empresas pequeñas será de US$295 y el de las microempresas en US$270. Costa Rica registra salarios mínimos que rondan los US$600 según ocupación, mientras los salarios del sector público han estado congelados durante los últimos 5 años debido a una regla fiscal para contener el gasto, pero el Gobierno anunció un aumento para 2026, aunque no ha precisado el porcentaje ni su alcance. En contraste, Guatemala y Honduras combinan alzas moderadas con altos niveles de informalidad, que limitan el alcance real de los incrementos. El Gobierno de Guatemala ordenó en diciembre pasado un aumento de entre el 4 y el 7,5 % al salario mínimo, dependiendo del tipo de trabajo correspondiente. En el país alrededor del 70 % de la población en condiciones de trabajar lo hace en el sector informal. En Honduras el salario mínimo oscila entre US$460 y US$638 dependiendo del número de empleados de las empresas. En diciembre en Panamá se aprobó un aumento de entre US$9,50 y US$15 del salario mínimo mensual que regirá desde el 16 de enero, en un país donde hay más de medio centenar de salarios mínimos, dependiendo de la actividad económica y la zona donde se desarrolla, y el mismo se debe revisar cada dos años. En enero de 2024 el alza fue de entre el 4,5 % y el 7 % lo que dejó este ingreso en unos US$341,12. México aprobó un aumento relevante del salario mínimo diario —hasta US$17,58 a nivel general y US$24,61 en la frontera norte— que beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, pero que también eleva costos para las empresas al recalcular prestaciones, cuotas al seguro social y aportes a la vivienda. En Brasil, el salario mínimo subió 6,79 % hasta los US$295 mensuales, según una fórmula legal que combina inflación y crecimiento con límites al gasto. El ajuste incide directamente en pensiones y beneficios sociales para cerca de un tercio de la población, pero sigue muy por debajo del costo de la canasta básica familiar, estimada en unos US$1.290.