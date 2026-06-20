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Vance y Araqchí viajan a Suiza: ¿empieza la reconfiguración de Medio Oriente?

Tras el viaje del canciller iraní a Suiza para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados, la confirmación de que JD Vance participará personalmente en la primera ronda de negociaciones transforma una reunión técnica en un encuentro de alto nivel político.

Por: Revistaeyn.com Lo que hasta hace pocas horas parecía una reunión diplomática de seguimiento acaba de convertirse en el primer gran test político del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. La confirmación de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajará este sábado a Suiza para participar en las negociaciones previstas para el domingo en el complejo de Bürgenstock eleva significativamente las expectativas sobre el encuentro y sugiere que la Casa Blanca busca imprimir velocidad y credibilidad al proceso. Hasta ahora, el protagonismo había recaído sobre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien viajó antes a Suiza con un mensaje claro: exigir garantías de que Washington cumplirá los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento que puso fin a semanas de tensión militar y diplomática.

La llegada de Vance cambia el escenario.

Ya no se trata únicamente de una discusión técnica sobre mecanismos de implementación. Por primera vez desde el anuncio del acuerdo, representantes políticos de máximo nivel de ambas partes se sentarán en la misma mesa para intentar convertir los compromisos escritos en una hoja de ruta concreta. "Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos", declaró Vance antes de abordar su vuelo hacia Suiza. Ahora, el verdadero desafío: construir confianza. El acuerdo anunciado esta semana logró detener una peligrosa escalada regional, pero dejó abiertas numerosas preguntas sobre su ejecución. Irán busca la liberación efectiva de fondos congelados y la puesta en marcha de mecanismos que faciliten su recuperación económica. Estados Unidos, por su parte, intenta garantizar que cualquier alivio financiero no implique una expansión de las capacidades militares iraníes ni un debilitamiento de sus alianzas estratégicas en la región. Las declaraciones recientes de Vance permiten entender cuál será la postura estadounidense en la negociación. El vicepresidente insistió en que Irán no recibirá recursos del Tesoro estadounidense y defendió la posición de la administración Trump de reconocer el derecho iraní a mantener capacidades defensivas convencionales. La señal es relevante porque apunta a uno de los puntos más sensibles del acuerdo: encontrar un equilibrio entre las demandas de seguridad de Washington y el reclamo iraní de preservar capacidades de disuasión propias.

Mucho más que una negociación bilateral

Lo que ocurra en Bürgenstock tendrá implicaciones que trascienden ampliamente la relación entre Washington y Teherán. Si ambas partes consiguen establecer un mecanismo de diálogo estable y confiable, la arquitectura estratégica de Medio Oriente podría entrar en una nueva fase. Israel aparece como el actor más directamente afectado por esta posibilidad. Durante años, la estrategia israelí se construyó sobre la premisa de que Irán representaba la principal amenaza regional y de que cualquier negociación con Teherán debía estar subordinada a estrictas condiciones de seguridad. Un canal permanente de diálogo entre Estados Unidos e Irán obligaría a Jerusalén a recalibrar parte de esa estrategia. No necesariamente implicaría una reducción inmediata de las tensiones, pero sí un cambio en el marco político dentro del cual Israel deberá actuar. También los países del Golfo seguirán de cerca el resultado de las conversaciones. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar han apostado durante los últimos años a una combinación de competencia y coexistencia con Irán. Un proceso de distensión respaldado por Washington podría acelerar esa tendencia.

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