ANÁLISIS: Cómo el dinero de Venezuela financió alianzas políticas y aceleró el colapso del país

Por revistaeyn.com
El colapso de Venezuela no puede entenderse sin analizar el uso sistemático de los recursos del Estado para financiar un proyecto político internacional.
Desde los primeros años del chavismo y con mayor intensidad durante el régimen de Nicolás Maduro, miles de millones de dólares provenientes del petróleo fueron destinados a sostener gobiernos aliados, movimientos ideológicos y estructuras partidarias en distintos países, en nombre del llamado Socialismo del Siglo XXI.
Miles de millones fuera de las fronteras
De acuerdo con una investigación citada por Infobae, el ex jefe de la división de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, Orlando Zamora, documentó que entre 2000 y 2012 el gobierno venezolano destinó al menos US$24.700 millones a gastos y proyectos en el extranjero. Al incluir iniciativas cuyo monto nunca fue revelado oficialmente, la cifra ascendería a US$35.000 millones.
Un informe posterior de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) elevó aún más el cálculo: entre 2005 y 2012, los “regalos” anunciados por Hugo Chávez —donaciones no reembolsables, financiamientos blandos y proyectos estratégicos— superarían los US$70.000 millones, según la misma fuente. Los destinos fueron tan variados como una escuela primaria en India o megaproyectos energéticos en Nicaragua, donde se anunciaron inversiones por US$6.600 millones.
PDVSA como brazo financiero del proyecto ideológico
La petrolera estatal PDVSA se convirtió en el principal instrumento para canalizar estos recursos. Esta afirmación fue respaldada por Hugo Armando “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, quien en 2024 se declaró culpable de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York y comenzó a colaborar con la justicia estadounidense, según reportó The Objective.
Carvajal reconoció haber integrado el Cartel de los Soles y aseguró que el chavismo utilizó estructuras estatales y diplomáticas para financiar movimientos políticos de izquierda en todo el mundo. En sus declaraciones judiciales mencionó, entre otros, a Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), Ollanta Humala (Perú), Manuel Zelaya (Honduras), Gustavo Petro (Colombia), además de Podemos (España) y el Movimiento Cinco Estrellas (Italia).
Valijas diplomáticas y transferencias encubiertas
Según el testimonio de Carvajal, las operaciones incluían valijas diplomáticas con dinero en efectivo, bajo la supervisión de altos funcionarios del régimen, como Tareck El Aissami, y con el conocimiento de Nicolás Maduro, entonces canciller. Entre los casos citados figura el envío, en 2010, de 3,5 millones de euros al estratega italiano Gianroberto Casaleggio, cofundador del Movimiento Cinco Estrellas, utilizando ese mismo mecanismo.
El caso español y la proyección europea
La expansión del chavismo hacia Europa quedó documentada en archivos judiciales citados por RTVE.es y EFE. Un documento firmado en 2008 por el entonces ministro de Finanzas venezolano, Rafael Isea, acredita pagos por más de siete millones de euros a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), considerada el germen de Podemos, con el objetivo explícito de promover cambios políticos en España afines al gobierno bolivariano.
Los pagos —investigados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)— habrían beneficiado directamente a dirigentes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, según documentos citados por El Confidencial y ABC. Los líderes de Podemos han negado reiteradamente la existencia de financiación ilegal.
Ecuador y el sistema ALBA
Otro capítulo clave se desarrolló en Ecuador. Según Infobae, una comisión especial del Congreso ecuatoriano concluyó que la campaña de reelección de Rafael Correa habría sido financiada con fondos provenientes del entramado de corrupción de Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y actualmente juzgado en Estados Unidos. La investigación determinó que Saab utilizó el sistema de compensación de la ALBA para lavar dinero mediante exportaciones ficticias o subvaloradas entre Venezuela y Ecuador, durante el gobierno de Correa.
El balance: ideología global, ruina local
Mientras miles de millones de dólares fluían hacia el exterior para sostener alianzas políticas e ideológicas, Venezuela se endeudaba, desmantelaba su aparato productivo y empobrecía a su población. El resultado fue un Estado colapsado, con servicios públicos destruidos, hiperinflación y una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El chavismo construyó una red internacional de lealtades políticas financiadas con recursos públicos, pero ese proyecto tuvo un costo devastador: el vaciamiento de la riqueza nacional y la consolidación de un sistema de corrupción transnacional que hoy emerge en tribunales de Estados Unidos y Europa. El colapso venezolano, más que una consecuencia coyuntural, es el saldo acumulado de décadas de dispendio, opacidad y utilización ideológica del dinero del pueblo venezolano.