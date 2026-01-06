ANÁLISIS: Cómo el dinero de Venezuela financió alianzas políticas y aceleró el colapso del país

Centroamérica & Mundo

Durante más de dos décadas, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron recursos públicos de Venezuela para financiar proyectos, campañas políticas y alianzas ideológicas en América Latina, Europa y otros continentes.

Por revistaeyn.com El colapso de Venezuela no puede entenderse sin analizar el uso sistemático de los recursos del Estado para financiar un proyecto político internacional. Desde los primeros años del chavismo y con mayor intensidad durante el régimen de Nicolás Maduro, miles de millones de dólares provenientes del petróleo fueron destinados a sostener gobiernos aliados, movimientos ideológicos y estructuras partidarias en distintos países, en nombre del llamado Socialismo del Siglo XXI. Miles de millones fuera de las fronteras De acuerdo con una investigación citada por Infobae, el ex jefe de la división de análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, Orlando Zamora, documentó que entre 2000 y 2012 el gobierno venezolano destinó al menos US$24.700 millones a gastos y proyectos en el extranjero. Al incluir iniciativas cuyo monto nunca fue revelado oficialmente, la cifra ascendería a US$35.000 millones.

Un informe posterior de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) elevó aún más el cálculo: entre 2005 y 2012, los “regalos” anunciados por Hugo Chávez —donaciones no reembolsables, financiamientos blandos y proyectos estratégicos— superarían los US$70.000 millones, según la misma fuente. Los destinos fueron tan variados como una escuela primaria en India o megaproyectos energéticos en Nicaragua, donde se anunciaron inversiones por US$6.600 millones. PDVSA como brazo financiero del proyecto ideológico La petrolera estatal PDVSA se convirtió en el principal instrumento para canalizar estos recursos. Esta afirmación fue respaldada por Hugo Armando “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, quien en 2024 se declaró culpable de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York y comenzó a colaborar con la justicia estadounidense, según reportó The Objective. Carvajal reconoció haber integrado el Cartel de los Soles y aseguró que el chavismo utilizó estructuras estatales y diplomáticas para financiar movimientos políticos de izquierda en todo el mundo. En sus declaraciones judiciales mencionó, entre otros, a Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), Ollanta Humala (Perú), Manuel Zelaya (Honduras), Gustavo Petro (Colombia), además de Podemos (España) y el Movimiento Cinco Estrellas (Italia). Valijas diplomáticas y transferencias encubiertas Según el testimonio de Carvajal, las operaciones incluían valijas diplomáticas con dinero en efectivo, bajo la supervisión de altos funcionarios del régimen, como Tareck El Aissami, y con el conocimiento de Nicolás Maduro, entonces canciller. Entre los casos citados figura el envío, en 2010, de 3,5 millones de euros al estratega italiano Gianroberto Casaleggio, cofundador del Movimiento Cinco Estrellas, utilizando ese mismo mecanismo.