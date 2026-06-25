Ayuda para Venezuela tras dos terremotos: Centroamérica dice presente

La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos (cifra actualizada al jueves por la mañana), con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) aseguró estar "completamente movilizada" y coordina un rápido despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó que está preparado para ampliar su asistencia conforme se conozca el alcance de las necesidades.

También, países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.

Panamá, República Dominicana y El Salvador también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este miércoles que su Gobierno ha ofrecido ayuda a Venezuela, azotada por dos fuertes terremotos, y aseguró que rescatistas y paramédicos "están listos" para partir hacia Caracas.

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó Bukele en X, misma red social en la que hace un poco más de una hora se solidarizó con el país sudamericano.

El mandatario aseguró que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo de Venezuela, azotado por dos fuertes terremotos, y ofreció ayuda humanitaria al país "hermano".

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias", indicó el mandatario panameño en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Igualmente, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo este jueves una llamada telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le expresó su solidaridad tras los dos terremotos del miércoles y le ofreció ayuda humanitaria y el envío de rescatistas para ayudar en las labores de rescate.

"Doña Delcy yo la llamo para solidarizarme en nombre del pueblo de Costa Rica con la tragedia que está viviendo su pueblo Venezuela. Estoy coordinando con los equipos de rescate y la Comisión Nacional de Emergencias para enviarles ayuda humanitaria y rescatistas especializados a la brevedad posible", dijo la presidenta Fernández durante la llamada divulgada en video por la Casa Presidencial.

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano", dijo la Cancillería guatemalteca a través de un comunicado de prensa, al tiempo que informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos guatemaltecos afectados por los sismos.

La Cancillería del país centroamericano detalló que permanece atenta al desarrollo de la emergencia y habilitó líneas telefónicas de asistencia consular para sus connacionales en la región.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que el Grupo Nacional Especializado USAR-GUA, equipo con capacidad para operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, opera bajo estándares internacionales, por lo que sigue el protocolo correspondiente en caso de ser requerido para apoyar a Venezuela.

"Para apoyar a nivel internacional, el país afectado debe hacer un requerimiento, como sucede en Guatemala con la activación del Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional una vez se sobrepasen las capacidades nacionales", comunicó la Conred.