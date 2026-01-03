Venezuela: ¿Quién gobierna tras la captura de Maduro? tensión interna y una transición aún incierta

Por revistaeyn.com

La captura de Nicolás Maduro abrió un escenario inédito y de extrema volatilidad en Venezuela, donde el poder formal y el real parecen hoy fragmentados entre actores del oficialismo, la oposición y las potencias internacionales involucradas. A casi 48 horas del operativo militar estadounidense sobre Caracas, la pregunta central sigue sin una respuesta clara: ¿quién está efectivamente a cargo del país?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro esta noche su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar el proceso político.

"Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse que es el fin del chavismo y una "transición apropiada" tiene lugar.

En una conferencia de prensa histórica, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: "nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta", al tiempo que evitó hablar de la líder opositora María Corina Machado como interlocutora.

Agencias internacionales informaron que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú. De acuerdo con Reuters, el viaje se habría producido poco antes del ataque estadounidense sobre territorio venezolano. En paralelo, la agencia rusa Tass informó que Rodríguez mantuvo una conversación telefónica con el canciller ruso Serguéi Lavrov, en la que expresó su “firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada”.

Sin embargo, luego se aclaró que ella seguía en Venezuela. "Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", añadió Trump.