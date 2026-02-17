ONU vincula a la fiscal de Guatemala con adopciones ilegales

Centroamérica & Mundo

Expertos de la ONU pidieron este lunes 16 de febrero investigar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por una posible participación en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca.

Por revistaeyn.com / Agencias La denuncia trascendió en un comunicado publicado en Ginebra el lunes, el mismo día en que Consuelo Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país. Los expertos de la ONU dijeron haber recibido información sobre "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales" tras estar en un hogar de menores que administró Porras en 1982. "Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.

Los expertos pidieron en su comunicado "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos". Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual fiscal general sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".

Elección para Corte Constitucional