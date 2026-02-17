Empresas & Management

Maxi Despensa inaugura su tienda número 50 en Guatemala

    La nueva tienda cuenta con más 1.600 metros cuadrados de construcción y ofrece una variedad de más de 7.500 productos. Foto de cortesía
2026-02-17

Por revistaeyn.com

Maxi Despensa continúa fortaleciendo la economía de Guatemala con la apertura de su tienda número 50, ubicada en 1 calle 0-28, 1 calle 0 avenida y carretera a Cruz Blanca, zona 3 de San Juan Sacatepéquez.

Con esta nueva tienda, la número 175 del formato en la región, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer productos de calidad a los mejores precios, cuidando siempre el presupuesto de las familias guatemaltecas.

“Nos llena de orgullo seguir creciendo y acercando nuestra propuesta de valor a más comunidades del país. Esta nueva Maxi Despensa en San Juan Sacatepéquez no solo amplía nuestra presencia, sino también impulsa el desarrollo local a través de la generación de empleo y el acceso a productos de calidad a precios accesibles”, comentó Rodrigo Ruata, director de Operaciones de Maxi Despensa.

La nueva tienda cuenta con más 1.600 metros cuadrados de construcción y ofrece una variedad de más de 7.500 productos, incluyendo tecnología, electrodomésticos, abarrotes, productos de limpieza y cuidado personal, artículos para el hogar, ropa, panadería y una amplia variedad de productos esenciales.

La tienda cuenta con 36 espacios de estacionamiento para vehículos y 8 para motocicletas, facilitando el acceso durante cada visita.

Además, ofrece servicios como recargas telefónicas, cajero automático, área de Pick Up y entrega a domicilio, cambio de remesas y pago de servicios, brindando una experiencia de compra integral y conveniente para las familias.

La apertura generó 30 empleos directos, reafirmando el compromiso de la compañía con la generación de oportunidades y el desarrollo económico local.

En línea con su compromiso ambiental y social, la tienda está equipada con paneles solares y pozo propio de agua potable, además de piso podotáctil, diseñado para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, promoviendo la sostenibilidad y la accesibilidad para todos sus visitantes.

