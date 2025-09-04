Venezuela realizará jornadas de entrenamiento de milicianos ante el 'asedio' de EEUU

Centroamérica & Mundo

Nicolás Maduro aseguró que 8,2 millones de personas están alistadas para defender a Venezuela en medio de las tensiones con EE.UU., que justifica el despliegue militar en el Caribe con un supuesto operativo contra el narcotráfico.

Por Agencia EFE El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció jornadas de entrenamiento de los milicianos, entre ellos los que se alistaron en el reciente proceso de registro convocado por el presidente, Nicolás Maduro, en respuesta al "asedio" de Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en aguas cercanas a la nación suramericana. Cabello indicó que se llevarán a cabo "ejercicios" de la Milicia, que también incluyen, dijo, de "organización" y "misiones", aunque no dio más detalles.

"Aquí se exige unidad nacional, mínimo, unidad nacional, ante los ataques, ante la violación, el asedio a nuestra patria, (...) por eso nuestro hermano presidente se ha puesto al frente en defensa de la patria, como debe ser, y nosotros ahí", agregó durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Maduro aseguró que 8,2 millones de personas están alistadas para defender a Venezuela en medio de las tensiones con EE.UU., que justifica el despliegue militar en el Caribe con un supuesto operativo contra el narcotráfico. Maduro indicó entonces que el alistamiento "va a ser continuo" y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) o autoridades de su Gobierno informarán sobre los puntos de inscripción para tal fin.