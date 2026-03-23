Xi dice que China 'siempre será un buen amigo' deLatinoamérica

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El mandatario subrayó que la relación entre China y la Celac ha avanzado en el último año tras la IV Reunión Ministerial del Foro China–Celac, celebrada en Pekín en mayo de 2025

Por Agencia EFE El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que China "siempre será un buen amigo y socio" de los países de América Latina y el Caribe, en un mensaje de felicitación enviado a la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), inaugurada en Colombia. En su comunicado, Xi destacó el papel del bloque regional en la "promoción de la estabilidad, el desarrollo" y la "cooperación del 'sur global'", y reiteró el respaldo de Pekín a los países latinoamericanos y caribeños en la "defensa de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo", según la Cancillería china.

El mandatario subrayó que la relación entre China y la Celac ha avanzado en el último año tras la IV Reunión Ministerial del Foro China–Celac, celebrada en Pekín en mayo de 2025, en la que ambas partes acordaron impulsar una agenda de cooperación centrada en cinco áreas: unidad, desarrollo, civilización, paz e intercambios entre pueblos. Esa cita, que contó con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos, aprobó un plan de acción para el periodo 2025-2027 con un centenar de proyectos y una línea de crédito de 60.000 millones de yuanes (US$376 millones), en un contexto de creciente vinculación económica y política entre ambas regiones.