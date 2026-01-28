Xiomara Castro al dejar Presidencia de Honduras: "Gracias por resistir junto a mí"

POR EFE

La izquierdista Xiomara Castro se despidió este martes de la Presidencia hondureña, a la que llegó en 2022 como primera mujer en ostentar ese cargo, agradeciendo al "pueblo" por "resistir" junto a ella esos cuatro años "de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social".

"Gracias, pueblo hondureño, por tu respaldo inquebrantable al proyecto de la Refundación Nacional y por resistir junto a mí estos cuatro años de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social en Honduras", escribió la ya exmandataria en X, horas después de que el conservador Nasry Asfura tomase posesión como nuevo presidente del país.

"Nada de lo conquistado habría sido posible sin la resistencia popular, sin la sangre y el sacrificio de nuestros mártires, y sin la fuerza indomable de nuestro Partido LIBRE, nacido en la calle, en la lucha por la consulta popular y forjado en la resistencia contra el golpe de Estado, acto infame para aplastar al pueblo, pero que nunca robó nuestra esperanza", continúa el mensaje alegando que "la lucha continúa".