Plan de despidos en Amazon sí afectará operación en Costa Rica

Por revistaeyn.com

Amazon implementa desde el 2025 un plan de despidos. Este miércoles avisó que la medida afectará a por lo menos 16.000 empleados más en su operación global.

Aunque no se han detallado, por país, qué operaciones serán las más golpeadas por la medida, los mismos colaboradores están dando señales.

Sin embargo, un correo electrónico (al parecer enviado por error), al que tuvo acceso la BBC, que fue enviado a última hora del martes a los colaboradores, hace referencia al despido de un gran número de empleados en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, una decisión que toma para "fortalecer la empresa".

Luego de este anuncio, el periódico CRHoy, tuvo comunicación con un grupo ticos que fueron notificados de su cesantía esta misma semana en la sede de Costa Rica. Los recortes abarcaron a personal de distintas áreas de la multinacional, incluidos supervisores, aunque no se detalló el número exacto.

A esta información se suma La Nación (Costa Rica) que indicó que algunos correos llegaron a las 5:00 am, hora local.

En Costa Rica, Amazon emplea a casi 15.000 personas. A escala mundial suma alrededor de 1,5 millones de empleados, de los cuales unos 350.000 ocupan puestos corporativos.

La empresa defiende que la decisión forma parte de un proceso para "reducir capas", aumentar la responsabilidad individual y eliminar burocracia.

"Las reducciones que implementamos hoy afectarán a aproximadamente 16.000 puestos en Amazon, y estamos trabajando arduamente para apoyar a todos aquellos cuyo puesto se vea afectado. Esto comienza ofreciendo a la mayoría de los empleados en EEUU 90 días para buscar un nuevo puesto internamente (el plazo variará según los requisitos locales y nacionales)", indica un mensaje interno firmado por Beth Galetti, vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología de Amazon.

"Mientras implementamos estos cambios, también seguiremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para nuestro futuro. Aún estamos en las primeras etapas de desarrollo de cada uno de nuestros negocios y tenemos un gran potencial por delante", agrega el escrito.

Si bien los trabajadores afectados fueron invitados a postularse para puestos vacantes en Amazon, el número de dichos puestos era limitado.