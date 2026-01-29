Exportadores de muebles de alto valor de Panamá abren nuevos mercados

Empresas & Management

Al cierre de 2025, unas siete empresas panameñas lograron exportar muebles y productos de madera a 18 destinos de Centroamérica y el Caribe, con exportaciones totales del sector que superaron los US$470.000.

Por revistaeyn.com La exportación de mobiliario panameño de alto valor agregado hacia proyectos hoteleros de lujo en Centroamérica comienza a materializarse en operaciones concretas, reflejando el potencial industrial del país y el impacto del acompañamiento institucional del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Al cierre de 2025, unas siete empresas panameñas lograron exportar muebles y productos de madera a 18 destinos de Centroamérica y el Caribe, con exportaciones totales del sector que superaron los US$470.000, lo que evidencia oportunidades para un rubro que apuesta por mayor especialización, diseño y valor agregado.

En este marco, la empresa panameña Decolosal concretó recientemente una exportación de mobiliario de alta gama hacia Costa Rica, destinada al equipamiento de 415 suites de un hotel cinco estrellas. El proceso productivo implicó la transformación local de insumos de alta especificación provenientes de distintos mercados internacionales, consolidando a Panamá no solo como un hub logístico, sino como un centro de manufactura con capacidad técnica para atender proyectos regionales de alta exigencia. Desde el inicio de la operación, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) brindó acompañamiento personalizado, facilitando la logística terrestre hacia Centroamérica, la gestión oportuna de los trámites de exportación y el uso de los acuerdos comerciales vigentes, incluyendo el Certificado de Origen Panameño, que permitió el ingreso del producto al mercado costarricense en condiciones competitivas.