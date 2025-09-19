Centroamérica & Mundo

Xiomara Castro se reúne con el papa León XIV para hablar de migrantes y familias vulnerables

León XIV recibió a Castro en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. Posteriormente, se reunió con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado, acompañado por monseñor Paul R. Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Por revistaeyn.com La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo una audiencia privada con el Papa León XIV, en el Vaticano, un encuentro que reafirma la amistad y el respeto entre Honduras y la Santa Sede.

Durante la reunión, se compartieron los avances de la Refundación, el compromiso con las familias más vulnerables, la defensa de los migrantes y la protección del país. La mandataria se encuentra en Roma desde este miércoles y viajó acompañada de sus hijos Héctor y Zoe, y miembros de su equipo de prensa. Le obsequió con un cuadro en el que el pontífice estadounidense aparece junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.