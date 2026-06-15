Zar antidrogas de Trump amenaza a políticos mexicanos

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), declaró al programa American Thought Leaders ("Líderes duros de Estados Unidos”), que el Gobierno de Donald Trump busca desmantelar las estructuras de los grupos criminales de México, "incluyendo a aquellos dentro del Gobierno que se han vendido a los cárteles", reportaron medios mexicanos y estadounidenses este domingo, 14 de Junio.

Carter, considerada la zar antidrogas del presidente estadounidense, indicó que el Gobierno de Trump apunta a políticos mexicanos que trabajan de la mano con las organizaciones del crimen organizado, para conseguir órdenes de aprehensión contra ellos, destaca la revista mexicana Proceso.

Aunque no mencionó a personas por sus nombres, Proceso considera que Carter se refirió de manera evidente, por ejemplo, a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (por el gobernante partido Morena), al que la justicia de Estados Unidos acusa de estar coludido con la rama del cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo” Guzmán Loera.

Otros medio en inglés o español, como El País, de España, o Heraldo USA, de EE. UU., destacan que la jefa de la lucha antidrogas de EE. UU. subrayó también la cooperación que EE. UU. ha logrado con México, durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum: "Nunca habíamos visto algo así”, según cita El País.