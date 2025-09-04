Adiós al 'rey' de la moda italiana

POR EFE
Giorgio Armani, diseñador de moda fallecido este jueves a los 91 años, tuvo también una gran relación con el deporte durante toda su vida al ser el propietario del equipo de baloncesto Olimpia Milano y al haber vestido a la selección italiana en varios Juegos Olímpicos, así como a equipos italianos de la talla del Nápoles o el Juventus Turín.
Conocido como el 'rey' de la moda italiana, "falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", comunicó su grupo empresarial.
'El re Giorgio' fue una leyenda absoluta de la moda, un icono universal del estilo contemporáneo, que puso a la mujer y su libertad en el centro de su trabajo, con un estilo siempre caracterizado por una elegancia atemporal.
Un comunicado que destaca que Armani "incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo".
Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar le obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de Milán (norte), lo que le obligó a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.
ARMANI FIEL A SU FILOSOFÍA
Armani luchó por seguir sigue fiel a sí mismo y a la filosofía con la que comenzó en su taller en Milán (norte) en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti, fallecido hace ya cuatro décadas.
Fue en los años 70 cuando su 'chaqueta desestructurada' cambió las reglas del juego. Rompió con la rigidez de la moda masculina, pero también jugó un papel clave en la moda femenina, con trajes de chaqueta y pantalón de corte riguroso y masculino.
Rompió con los estereotipos de género: para los hombres, prendas fluidas y suaves; para las mujeres, un estilo estructurado y andrógino. También era conocido por su uso de colores neutros, como el gris, el beige, el greige (una palabra acuñada para referirse a su color característico, a medio camino entre el gris y el beige) y el uso extensivo del azul noche, que se convirtió en su marca.
Armani también fue pionero en tender puentes entre la moda y el cine de Hollywood, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores en utilizar el 'product placement' o colocación de producto, como herramienta estratégica, vistiendo a actores en películas y en alfombras rojas.
Desde entonces, estrellas como Jodie Foster, Helen Mirren, Cate Blanchett, Naomi Watts o Amanda Seyfried han paseado sus creaciones por los eventos más importantes de la industria.
Su elegancia y educación no le impedían ser directo, como cuando en 2020 arremetió contra los diseñadores que, al obligar a las mujeres a vestir según las tendencias sin considerar lo que les conviene, "violan" a sus clientas.
ARMANI EN EL DEPORTE
Además de la moda, Armani mostró gran interés por el deporte, especialmente por el baloncesto, mundo en el que entró en 2008 al adquirir el mítico equipo italiano Olimpia Milano, conocido desde su compra como el Emporio Armani Olimpia Milano, que vestía con prendas elaboradas por EA7, línea de la casa de moda.
Se adentró también en el fútbol. Desde 2019 vistió a la selección italiana, ganadora de la Eurocopa en 2021; no obstante, ya en el Mundial de 1994 había diseñado las camisetas de la 'Azzurra', que perdió la final del Mundial de Estados Unidos ante Brasil.
Vistió también a los deportistas italianos y a la expedición italiana que participó en el Juegos Olímpicos de Londres 2012, de Río 2016, de Tokio 2020 y de París 2024. En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, la delegación del país igualmente vestirá la prestigiosa marca.
También varios equipos de fútbol confiaron su imagen al diseñador, como el Nápoles, que viste EA7 desde 2022 y que, desde entonces, ha ganado dos 'Scudetti' (títulos de Liga de Italia).
De hecho, uno de los primeros del mundo deportivo en lamentar el fallecimiento del diseñador fue el presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis.
"Con gran tristeza me enteré del fallecimiento de mi amigo Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Napoli Calcio, expreso mis condolencias a su familia y a Leo Dell'Orco (su mano derecha)", publicó en la red social X.
Recientemente, el grupo Armani firmó una colaboración con el Juventus Turín para vestir fuera del campo a los jugadores del primer equipo masculino en todos los eventos oficiales durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.