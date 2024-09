Aerolínea usará la realidad virtual para reincorporar a sus trabajadores

La jefa de tripulación de cabina en KLM, Marion Leguijt, detalló que “algunos compañeros están nerviosos por volver al trabajo después de mucho tiempo sin volar”, y precisó que “a una altura de 10.000 pies, no puedes simplemente decir: 'Estoy teniendo problemas para terminar esto, creo que me iré a casa un poco antes'".

Una empleada de KLM asegura haberse beneficiado de esta iniciativa en su proceso de vuelta al trabajo.

“Al usar las gafas de realidad virtual, me di cuenta de que llegar a mi habitación de hotel era un obstáculo para mí. Ese era el momento en que me sentí sola y eso me causaba ansiedad. Trabajé en esto con el psicólogo y recuperé la confianza en mí misma”, celebra Bouchra Echtaibi, asistente de cabina de la aerolínea neerlandesa.