El Salvador: Asamblea reforma presupuesto y asigna fondos para Aeropuerto del Pacífico

Por revistaeyn.com

La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló una reforma a la Ley de Presupuesto de 2026 para incorporar US$19.499.961 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Los fondos serán destinados al “Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal Beta de Pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador”.

Los fondos serán utilizados en el “Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal de Pasajeros”, una de las estructuras clave de la obra. Del monto total, US$17.188.106 corresponden a un crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y US$2.311.855 a saldos de años anteriores provenientes de fondos de titularización.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, explicó que el proyecto incluye la construcción y equipamiento de la infraestructura aeroportuaria en la zona oriental del país, con terminal de pasajeros, edificios auxiliares, pista de aterrizaje, calles de rodaje y la instalación de la cúpula.