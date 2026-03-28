El Salvador: Asamblea reforma presupuesto y asigna fondos para Aeropuerto del Pacífico

Por revistaeyn.com
La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló una reforma a la Ley de Presupuesto de 2026 para incorporar US$19.499.961 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Los fondos serán destinados al “Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal Beta de Pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador”.
Los fondos serán utilizados en el “Proyecto de Suministro e Instalación de la Cúpula Envolvente de la Terminal de Pasajeros”, una de las estructuras clave de la obra. Del monto total, US$17.188.106 corresponden a un crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y US$2.311.855 a saldos de años anteriores provenientes de fondos de titularización.
La subdirectora general de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, explicó que el proyecto incluye la construcción y equipamiento de la infraestructura aeroportuaria en la zona oriental del país, con terminal de pasajeros, edificios auxiliares, pista de aterrizaje, calles de rodaje y la instalación de la cúpula.
Detalló que esta estructura tendrá aproximadamente 21 metros de altura y una superficie de 4.550 metros cuadrados, además de aperturas acristaladas que permitirán el ingreso de luz natural.
Asimismo, indicó que los recursos cubrirán el diseño, ingeniería, fabricación, suministro, supervisión e instalación de la cúpula.
El Aeropuerto del Pacífico, una de las promesas del presidente Nayib Bukele, tuvo su inicio oficial a finales de enero de 2025, cuando se colocó de forma simbólica la primera piedra del nuevo aeropuerto en La Unión.
En ese momento se indicó que la construcción rondará los US$386.4 millones durante la primera fase.
Se espera que esta terminal potencie el interés turístico de la zona oriental, con destinos como el volcán de Conchagua, el Golfo de Fonseca, esteros, cascadas y lagunas.