Alza del combustible amenaza la salida de bancarrota de Spirit Airlines

La aerolínea de ultra bajo costo basó su recuperación en costos de combustible promediando alrededor de US$2.24 por galón en 2026 y US$2.14 en 2027, según sus divulgaciones de marzo. Para mediados de abril, los precios del combustible de aviación rondaban los US$4.24 por galón, aproximadamente el doble del nivel previsto en sus proyecciones.

El plan de salida de bancarrota de Spirit Airlines enfrenta una nueva presión tras un fuerte aumento en los precios del combustible para aviones, lo que socava supuestos clave de su reestructuración.

J.P. Morgan estima que, si el combustible se mantiene cerca de los niveles elevados actuales, el margen operativo proyectado de Spirit para 2026 podría deteriorarse hasta cerca de un 20 % negativo, desde el 0.5 % que la aerolínea asumió en su plan de reestructuración. Eso añadiría unos US$360 millones en costos adicionales, más que el efectivo no restringido con el que la aerolínea contaba al cierre del año, según el banco.

Spirit ya ha advertido sobre este riesgo. En su informe anual más reciente, la aerolínea indicó que el reciente aumento en los precios del combustible tendría un “impacto negativo inmediato y sustancial” en los resultados y advirtió que, si los mayores costos dificultan alcanzar acuerdos con acreedores y otras partes interesadas, podría verse obligada a liquidarse.

La presión surge mientras Spirit busca la aprobación judicial para una segunda reestructuración en menos de un año, tras salir de la bancarrota en marzo de 2025 y seguir enfrentando una alta capacidad doméstica, débil demanda de viajes de ocio y un entorno de precios complicado.

El plan de reestructuración de Spirit, conocido como “Project Soar”, depende en gran medida de precios de combustible más bajos.

El plan contempla reducir la flota a unos 76 aviones para mediados de agosto de 2026, disminuir la deuda relacionada con aeronaves y enfocarse en rutas con mayor potencial de ingresos. La compañía afirma que una aerolínea más pequeña reduciría las necesidades de efectivo, mejoraría los márgenes y disminuiría la deuda.