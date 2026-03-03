El Salvador: Sector de construcción prevé inversión de US$4.000 millones en 2026

Empresas & Management

El sector construcción, junto con el inmobiliario, están aportando un 17 % al producto interno bruto (PIB) de El Salvador y generan al menos 165.000 empleos directos.

Por Agencia EFE El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, dijo que espera que 2026 cierre con una inversión entre US$3.500 y US$4.000 millones tras cerrar el 2025 con una inversión estimada de US$3.000 millones entre pública y privada. "Estamos estimando que el cierre del año anterior (la inversión) va andar por los US$3.000 millones y, si mantenemos un crecimiento positivo de la misma forma, estaríamos cerrando el 2026 con unos US$3.500 a US$4.000 millones", apuntó el líder gremial.

Agregó que "no vemos por qué no pudiésemos estar creciendo a este ritmo, con esos números, con todas las condiciones que se nos están dando". A falta de las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), Velásquez sostuvo que prevén que el crecimiento de este sector en 2025 haya estado entre un 25 % y 30 %. Velásquez destacó que el sector construcción, junto con el inmobiliario, están aportando un 17 % al producto interno bruto (PIB) y generan al menos 165.000 empleos directos. "Este año 2026 va a ser aún mejor, sobre todo por proyectos de obra pública que se avecinan", acotó.