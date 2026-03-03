El Salvador: Sector de construcción prevé inversión de US$4.000 millones en 2026

Por Agencia EFE
El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, dijo que espera que 2026 cierre con una inversión entre US$3.500 y US$4.000 millones tras cerrar el 2025 con una inversión estimada de US$3.000 millones entre pública y privada.
"Estamos estimando que el cierre del año anterior (la inversión) va andar por los US$3.000 millones y, si mantenemos un crecimiento positivo de la misma forma, estaríamos cerrando el 2026 con unos US$3.500 a US$4.000 millones", apuntó el líder gremial.
Agregó que "no vemos por qué no pudiésemos estar creciendo a este ritmo, con esos números, con todas las condiciones que se nos están dando".
A falta de las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), Velásquez sostuvo que prevén que el crecimiento de este sector en 2025 haya estado entre un 25 % y 30 %.
Velásquez destacó que el sector construcción, junto con el inmobiliario, están aportando un 17 % al producto interno bruto (PIB) y generan al menos 165.000 empleos directos.
"Este año 2026 va a ser aún mejor, sobre todo por proyectos de obra pública que se avecinan", acotó.
A mediados de diciembre pasado, San Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que al economía de El Salvador crecería un 4 % al cierre de 2025, cifra similar a la que el Gobierno de este país centroamericano estima crecer.
El 16 de diciembre pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que esperaba un crecimiento económico "arriba" del 4 %, lo que supondría un 1,4 % más que en 2024.