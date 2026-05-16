Aeropuerto de Tocumen avanza en la rehabilitación de pistas

Por revistaeyn.com
El Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá) inició la segunda fase del proyecto de rehabilitación y modernización de su pista 03 derecha.
Las obras, que cuentan con una inversión de US$56.9 millones, buscan optimizar la seguridad operacional y mantener la competitividad de la terminal como el principal centro de conexiones de la región.
Detalles de la fase actual y ejecución
Tras concluir los trabajos en la pista 03 izquierda, la fase actual se concentra en el sellado de grietas y juntas en la pista 03 derecha. Debido a la complejidad de las obras y para asegurar la vida útil de la infraestructura, se estima que la ejecución de esta etapa tome aproximadamente 18 meses.
Las obras están a cargo del Consorcio PYCRAT (conformado por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A.), bajo el cronograma y las normativas internacionales de seguridad aeroportuaria.
Recursos operativos en terreno
Para el desarrollo de los trabajos se han desplegado 63 equipos especializados y un equipo técnico de 129 trabajadores, quienes operan principalmente en jornadas nocturnas coordinadas para no afectar la continuidad del aeropuerto.
Entre la maquinaria desplegada destacan 31 camiones de volteo, cuatro perfiladoras, cuatro vibro-compactadores, cuatro barredoras, tres pavimentadoras de asfalto, tres retroexcavadoras-cargadoras y tres tractocamiones, además de compactadores y vehículos de apoyo logístico y operativo.