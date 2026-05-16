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Aeropuerto de Tocumen avanza en la rehabilitación de pistas

Las obras, que cuentan con una inversión de US$56.9 millones, buscan optimizar la seguridad operacional y mantener la competitividad de la terminal como el principal centro de conexiones de la región.

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá) inició la segunda fase del proyecto de rehabilitación y modernización de su pista 03 derecha. Las obras, que cuentan con una inversión de US$56.9 millones, buscan optimizar la seguridad operacional y mantener la competitividad de la terminal como el principal centro de conexiones de la región.

Detalles de la fase actual y ejecución

Tras concluir los trabajos en la pista 03 izquierda, la fase actual se concentra en el sellado de grietas y juntas en la pista 03 derecha. Debido a la complejidad de las obras y para asegurar la vida útil de la infraestructura, se estima que la ejecución de esta etapa tome aproximadamente 18 meses.

Las obras están a cargo del Consorcio PYCRAT (conformado por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A.), bajo el cronograma y las normativas internacionales de seguridad aeroportuaria.

Recursos operativos en terreno