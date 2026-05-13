Guatemala fortalece el Aeropuerto Mundo Maya con mejoras en seguridad y operaciones aéreas

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Entre 2023 y 2025, el flujo de pasajeros aumentó 37 %, alcanzando alrededor de 390.584 viajeros en 2025. En tanto, las operaciones aéreas crecieron 1 %, con un total de 7.563 vuelos registrados.

Por revistaeyn.com El proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en el departamento de Petén, Guatemala, avanza con la incorporación de nuevas tecnologías de navegación y seguridad que buscan fortalecer la conectividad aérea y elevar los estándares operativos de una de las principales terminales del país. Durante una gira de trabajo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo supervisó los trabajos de modernización de la terminal aérea, considerada la segunda más importante de Guatemala por flujo de pasajeros y principal puerta de entrada hacia los sitios arqueológicos de Tikal y Yaxhá.

Las mejoras incluyen la instalación de un nuevo sistema de navegación aérea compuesto por 50 antenas de última generación, implementadas en coordinación con la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. Este sistema busca incrementar la precisión y seguridad en las operaciones aéreas, especialmente durante maniobras de aproximación y aterrizaje. El aeropuerto también cuenta con un sistema ILS (Instrument Landing System), que utiliza Glide Slope para guiar a las aeronaves en el ángulo correcto de descenso, reforzando así la seguridad operacional en condiciones climáticas adversas o de baja visibilidad. Otro de los avances destacados es la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de seguridad aeroportuaria. Los nuevos escáneres de equipaje utilizan tecnología capaz de identificar objetos prohibidos mediante análisis de forma, peso y color, además de conectarse con bases de datos internacionales de aviación para fortalecer los controles.