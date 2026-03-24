Panamá invertirá US$18,2 millones en construcción de puentes colgantes

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La primera fase del proyecto contempla la construcción de los 50 puentes colgantes con una longitud aproximada de 2.750 metros lineales, beneficiando directamente a 43 centros educativos y a más de 17.000 estudiantes.

Por revistaeyn.com El Consejo Económico Nacional (CENA), aprobó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá la solicitud de procedimiento excepcional de contratación con varias empresas constructoras para el diseño y construcción de 50 zarzos (puentes colgantes) en la Comarca Ngäbe Buglé, con el objetivo de mejorar la conectividad y garantizar un tránsito seguro para las comunidades de difícil acceso. El proyecto contempla una inversión de US$18,2 millones y forma parte de una estrategia para facilitar el acceso a centros educativos y comunidades que enfrentan dificultades de movilidad debido a las condiciones geográficas de la región.

La iniciativa se desarrolla en tres zonas principales de la comarca. En la región Kodri se beneficiarán 14 escuelas con una matrícula aproximada de 4,048 estudiantes y se construirán 12 zarzos en los distritos de Ñürüm y Müna. En la región Nokribo, donde existen 9 escuelas con una matrícula de alrededor de 2.500 estudiantes, se levantarán 9 zarzos en los distritos de Kankintú, Jirondai y Santa Catalina. Mientras tanto, en la región Nedrini, con 20 escuelas y cerca de 10.500 estudiantes, se construirán 29 zarzos en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima. La primera fase del proyecto contempla la construcción de los 50 puentes colgantes con una longitud aproximada de 2.750 metros lineales, beneficiando directamente a 43 centros educativos y a más de 17.000 estudiantes. Además, se estima la generación de alrededor de 500 empleos directos y 1.500 empleos indirectos durante la ejecución de las obras. Las obras se realizan mediante un Procedimiento Excepcional de Contratación, contemplado en el artículo 79, numeral 5, que permite la adquisición de bienes, servicios u obras necesarias para resolver necesidades básicas del Estado.