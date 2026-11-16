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Fallas digitales afectan a grandes bancos de EE.UU: qué se sabe hasta el momento

Miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a cuentas y realizar operaciones en entidades como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. Chase reconoció un problema técnico y aseguró que sus clientes mantienen acceso a sus fondos. Por ahora, no hay evidencia de una falla generalizada del sistema bancario estadounidense

Por: Revistaeyn.com Miles de clientes de algunas de las principales entidades financieras de Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre dificultades para acceder a sus cuentas bancarias y realizar determinadas operaciones digitales, en un incidente que afectó especialmente a JPMorgan Chase y generó reportes adicionales relacionados con Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. La situación fue registrada por Downdetector, una plataforma especializada en monitorear interrupciones de servicios digitales, y confirmada parcialmente por Chase, que reconoció problemas técnicos que provocaron demoras en algunas transacciones. Sin embargo, la entidad aseguró que sus clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos, y descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque. Según informan medios de EE.UU, los reportes de usuarios involucraron a varios de los mayores bancos estadounidenses, aunque no existían indicios de que todos estuvieran afectados por una misma falla tecnológica. La distinción es relevante porque los problemas registrados en plataformas digitales no implican necesariamente una interrupción del funcionamiento integral de las instituciones financieras.

Chase reconoce una falla técnica y trabaja para resolverla

JPMorgan Chase concentró el mayor volumen de reportes durante la jornada. De acuerdo con Downdetector, alrededor de las 14:00, hora del este de Estados Unidos, se contabilizaban más de 5.000 notificaciones de usuarios que experimentaban problemas con sus servicios bancarios. Las incidencias incluyeron dificultades para consultar saldos, acceder a aplicaciones móviles y completar algunas operaciones. En un comunicado citado por Associated Press, Chase explicó que determinadas transacciones estaban demorando más de lo habitual debido a un problema técnico, pero aclaró que sus clientes mantenían acceso a sus cuentas y al dinero depositado. La entidad añadió que trabajaba para restablecer el funcionamiento habitual de sus servicios lo antes posible. Algunos clientes habían recibido previamente mensajes en sus aplicaciones indicando que determinadas funciones no estaban disponibles temporalmente y solicitando que intentaran utilizarlas nuevamente más tarde.

Otros bancos reportan incidencias, pero no se confirma una falla común

Los problemas también aparecieron en reportes de usuarios de Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. Según Downdetector, Bank of America registró alrededor de 1.500 notificaciones durante uno de los momentos de mayor actividad, mientras que Wells Fargo y otras entidades acumularon varios centenares. CNBC consultó a una fuente familiarizada con la situación, según la cual no existían indicios de participación de actores maliciosos en el incidente de JPMorgan Chase ni señales de que un mismo error tecnológico estuviera afectando simultáneamente a distintas instituciones. Esto significa que, aunque los reportes coincidieron temporalmente, las autoridades y las entidades involucradas todavía no habían identificado públicamente una causa común. También se registraron dificultades relacionadas con Zelle, la plataforma de transferencias digitales utilizada por numerosos bancos estadounidenses. En este caso, U.S. Bank explicó que sus sistemas no estaban directamente afectados, pero que algunos clientes podían experimentar demoras al enviar o recibir transferencias mediante Zelle con otras instituciones financieras. La situación pone de relieve las interdependencias operativas existentes entre bancos y plataformas de pagos. Una incidencia en una institución puede afectar determinadas transacciones que requieren conexiones con otras entidades, sin que ello signifique que todos sus sistemas estén fuera de servicio.

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