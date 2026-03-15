Alajuelita albergará Parque Empresarial Hacienda Verbena con compañías de primer nivel y la generación de 1.000 nuevos empleos

Esta primera fase, cuya construcción inició en enero de este año, ya cuenta con un 78% del espacio arrendable confirmado, con empresas de primer nivel interesadas en instalar sus operaciones en este nuevo polo empresarial. Su ubicación estratégica en el centro de la ciudad y rápida accesibilidad a Circunvalacion ha sido un imán para empresas de logística, distribución, consumo masivo y comercio.

Durante su etapa constructiva, el Parque Empresarial Hacienda Verbena ya ha generado unos 500 empleos directos . Una vez en operación, el complejo contempla la creación de hasta 500 puestos de trabajo adicionales.

Alajuelita se concibe como un nuevo polo de desarrollo empresarial con la construcción del Parque Empresarial Hacienda Verbena, un proyecto de uso mixto que con una inversión que supera los US$75 millones , atraerá empresas nacionales y transnacionales y generará importantes oportunidades de empleo para el cantón.

“Parque Empresarial Hacienda Verbena nace con la visión de convertirse en un motor de desarrollo para Alajuelita y para el país. Este parque empresarial no solo atraerá inversión y empresas de primer nivel, sino que también generará oportunidades reales de empleo y crecimiento para las comunidades cercanas”, comentó Jorge Monge, Presidente de Meridia Gerencia y Desarrollo Inmobiliario.

Este complejo empresarial se desarrolla en una propiedad de 16 hectáreas, de los cuales aproximadamente 83.500 m2 corresponderán a área arrendable. Se prevé que el primer edificio entre en operación en enero 2027, mientras que su finalización se estima para julio de ese mismo año.



“Buscamos impulsar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con sostenibilidad. La cercanía entre los espacios de trabajo y las comunidades permite fortalecer encadenamientos productivos con pymes locales y mejorar la calidad de vida de las personas”, agregó Aris Stamatiadis, Socio Director de Deindustrial Inmobiliaria.

El Parque Empresarial se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Alajuelita, al promover el desarrollo económico sostenible, la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la educación y el ordenamiento territorial.

Como parte de su enfoque social, el parque implementará una política de contratación que establece que al menos el 20% de los trabajadores de los contratistas del proyecto, sean residentes de Alajuelita. Además, se busca promover alianzas con bolsas de empleo locales y con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y colegios técnicos profesionales, con el fin de fortalecer la empleabilidad en la zona.

También incorpora estándares de sostenibilidad y aspira a obtener certificaciones ambientales como EDGE, así como la marca país Esencial Costa Rica para sus operaciones.