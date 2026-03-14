Inteligencia emocional en acción: 4 claves para gestionar estrés de forma efectiva

En ese contexto, la inteligencia emocional se vuelve una herramienta clave para gestionar las presiones cotidianas sin perder claridad ni bienestar.

El estrés es una de las constantes del mundo laboral contemporáneo, especialmente para quienes deben tomar decisiones, liderar equipos o equilibrar responsabilidades profesionales y personales.

Escuchar las señales del cuerpo, reconocer las propias emociones, fortalecer la autoestima a través de una comunicación saludable y organizar la agenda con disciplina y flexibilidad son cuatro dimensiones que ayudan a reducir la sobrecarga mental y recuperar el control sobre el día a día.

1.Escuchar al cuerpo: reconocer las señales

Cuando el cuerpo habla. Cuando se viven situaciones de estrés prolongado, el exceso de adrenalina opera como una suerte de sedante que impide reconocer señales que envía el cuerpo.

Por ejemplo: dolor de cabeza, cansancio visual, congestión prolongada, rigidez en la nuca, malestar estomacal o intestinal, adormecimiento en extremidades.

Sugerencia. Destina unos 5 a 10 minutos al día exclusivamente para tí. Intenta relajarte, respirando profundamente.

En este momento, tu cuerpo te hablará e indicará qué señales debes tomar en cuenta. Tal vez es que sólo necesitas descansar, comer mejor, ejercitarte, cambiar algún hábito o bien hacer una consulta médica.

2.Reconocer las emociones: comprender lo que sentimos

Identificación sin juicios. Las emociones no necesitan ser juzgadas. Simplemente: están allí.

Lo importante es tener un acceso consciente a ellas. No dejarlas en el "patio del fondo" (subconsciente) para que dominen desde allí nuestras conductas o creencias.

Sugerencia. Identificar y aceptar las emociones, en particular las negativas (miedo, enojo, ira, angustia, etc) y también las sensaciones (ansiedad, incertidumbre, etc).

Este tipo de emociones y sensaciones sirven para indicarnos que algo está interfiriendo con nuestros deseos, valores, expectativas o actividades.

Si miramos las emociones como observador, le quitamos poder y podemos enfocarnos en aquello que molesta, que se puede cambiar, controlar o gestionar.

3.Fortalecer la autoestima para construir confianza

Confía en tu poder de comunicar. La mejor forma de regular tus emociones es gestionando positivamente tus interacciones (familiares, laborales y sociales). Esto te dará una gran cuota de seguridad, confianza y autoestima.