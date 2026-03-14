Inteligencia emocional en acción: 4 claves para gestionar estrés de forma efectiva

Por: revistaeyn.com
El estrés es una de las constantes del mundo laboral contemporáneo, especialmente para quienes deben tomar decisiones, liderar equipos o equilibrar responsabilidades profesionales y personales.
En ese contexto, la inteligencia emocional se vuelve una herramienta clave para gestionar las presiones cotidianas sin perder claridad ni bienestar.
Escuchar las señales del cuerpo, reconocer las propias emociones, fortalecer la autoestima a través de una comunicación saludable y organizar la agenda con disciplina y flexibilidad son cuatro dimensiones que ayudan a reducir la sobrecarga mental y recuperar el control sobre el día a día.
1.Escuchar al cuerpo: reconocer las señales
Cuando el cuerpo habla. Cuando se viven situaciones de estrés prolongado, el exceso de adrenalina opera como una suerte de sedante que impide reconocer señales que envía el cuerpo.
Por ejemplo: dolor de cabeza, cansancio visual, congestión prolongada, rigidez en la nuca, malestar estomacal o intestinal, adormecimiento en extremidades.
Sugerencia. Destina unos 5 a 10 minutos al día exclusivamente para tí. Intenta relajarte, respirando profundamente.
En este momento, tu cuerpo te hablará e indicará qué señales debes tomar en cuenta. Tal vez es que sólo necesitas descansar, comer mejor, ejercitarte, cambiar algún hábito o bien hacer una consulta médica.
2.Reconocer las emociones: comprender lo que sentimos
Identificación sin juicios. Las emociones no necesitan ser juzgadas. Simplemente: están allí.
Lo importante es tener un acceso consciente a ellas. No dejarlas en el "patio del fondo" (subconsciente) para que dominen desde allí nuestras conductas o creencias.
Sugerencia. Identificar y aceptar las emociones, en particular las negativas (miedo, enojo, ira, angustia, etc) y también las sensaciones (ansiedad, incertidumbre, etc).
Este tipo de emociones y sensaciones sirven para indicarnos que algo está interfiriendo con nuestros deseos, valores, expectativas o actividades.
Si miramos las emociones como observador, le quitamos poder y podemos enfocarnos en aquello que molesta, que se puede cambiar, controlar o gestionar.
3.Fortalecer la autoestima para construir confianza
Confía en tu poder de comunicar. La mejor forma de regular tus emociones es gestionando positivamente tus interacciones (familiares, laborales y sociales). Esto te dará una gran cuota de seguridad, confianza y autoestima.
Sugerencia. Para gestionar con éxito las interacciones, no se necesita "saber todo", "tener razón siempre y sobre cada cosa" o "actuar siempre acertadamente".
Lo fundamental es la habilidad para comunicar y negociar, sobre el supuesto de que siempre buscamos bienestar propio y del otro; llegar a metas propias y de equipo o de familia.
En el camino habrán equivocaciones, malos entendidos, fracasos y contramarchas. Pero ello no define el éxito. El éxito, al final, estará dado por la capacidad de sortear esos obstáculos.
4.Organizar la agenda
Disciplina con flexibilidad. Una organización adecuada de la agenda diaria (combinando lo laboral con lo personal) es fundamental para reducir niveles de estrés extra.
Sugerencia. Tanto respecto a lo familiar/personal como a lo laboral, intenta identificar -siempre unas 24 horas previas- qué es lo urgente y lo impostergable.
Con esta primera selección se puede armar una agenda cumplible, dejando algunos espacios para lo imprevisto.
Al menos una vez a la semana repasa los ítems que no son urgentes pero sí importantes de atender para evitar crisis o problemas de más largo plazo.
La disciplina en la organización no implica rigidez. Así como la flexibilidad no implica desorganización o desenfoque.
En síntesis
Gestionar el estrés no significa eliminar las exigencias de la vida cotidiana, sino aprender a responder a ellas con mayor conciencia y equilibrio.
Escuchar al cuerpo, reconocer las emociones, fortalecer la autoestima y organizar la agenda son prácticas simples pero poderosas que permiten recuperar el control sobre el día a día.
En un entorno cada vez más demandante, cultivar la inteligencia emocional se convierte no solo en una herramienta de bienestar personal, sino también en una capacidad clave para sostener relaciones, tomar mejores decisiones y vivir con mayor claridad y propósito.