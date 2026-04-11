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Más aerolíneas suben tarifas de equipaje por alza de los precios del combustible

El combustible para aviones, que promediaba entre US$85 y US$90 por barril en febrero antes de que comenzara la guerra con Irán, se ha disparado a alrededor de US$209 por barril a nivel mundial, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Por Agencia EFE American Airlines y Alaska Air están aumentando las tarifas por equipaje documentado, mientras las aerolíneas buscan trasladar el alza de los costos del combustible para aviones, vinculada a la escalada de tensiones en Oriente Medio. Se encuentran entre las últimas grandes aerolíneas con sede en Estados Unidos en tomar medidas para proteger sus márgenes frente al aumento en los precios del combustible, impulsado por las interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo.

El combustible para aviones, que promediaba entre US$85 y US$90 por barril en febrero antes de que comenzara la guerra con Irán, se ha disparado a alrededor de US$209 por barril a nivel mundial, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. American Airlines dijo que aumentará en U$10 la tarifa para la primera y la segunda maleta documentada para viajeros que reserven vuelos nacionales y de corta distancia internacional, a partir del jueves. Alaska planea incrementar las tarifas en US$5 para la primera maleta y en US$10 para la segunda para pasajeros en sus vuelos en Norteamérica y los de su filial Hawaiian Airlines. La aerolínea señaló que no hay cambios en sus programas de lealtad, Huakaʻi y Club 49, que continúan ofreciendo beneficios de equipaje documentado para viajes dentro de los estados de Hawái y Alaska. Ambas aerolíneas también han incrementado el costo de una tercera maleta documentada en US$50, hasta alcanzar los US$200.