Morgan Stanley recorta estimaciones para aerolíneas por costos de combustible

Por revistaeyn.com
Morgan Stanley dijo que está recortando sus estimaciones en todo el sector de aerolíneas de Estados Unidos debido al impacto esperado por el aumento de los precios del combustible de aviación, en medio de la guerra en Medio Oriente.
La firma también señaló que las aerolíneas estadounidenses han mostrado resiliencia a inicios de 2026, a pesar de los elevados precios del combustible y las interrupciones por el clima.
Según analistas de Morgan Stanley liderados por Ravi Shanker, las aerolíneas reportaron actualizaciones de mitad de trimestre mejores de lo esperado, respaldadas por una fuerte demanda de viajes y sólidas tendencias de reservas anticipadas.
Indicaron que, si este impulso continúa durante las próximas presentaciones de resultados en abril y mayo, el sector podría entrar en una “nueva era de resiliencia en las ganancias”, lo que potencialmente llevaría a valoraciones bursátiles más altas.
“Estamos recortando las cifras en todo el sector: el primer trimestre (1Q) se perfila hacia el extremo inferior de las guías iniciales, seguido de un fuerte impacto negativo en el segundo trimestre (2Q) (con el golpe inicial del combustible basado en una suposición de aproximadamente $4.00 para el jet fuel, antes de que los costos de transporte sean parcialmente compensados por la recuperación de precios en el ~60% restante de las reservas de verano)”, dijeron los analistas.
Los precios del combustible han aumentado significativamente desde que estalló la guerra con Irán, con el petróleo crudo alcanzando niveles cercanos a los US$120 por barril. Varias aerolíneas en Estados Unidos han incrementado las tarifas de equipaje ante el alza de los costos, y se reporta que JetBlue elevó estas tarifas el mes pasado.
Morgan Stanley ahora proyecta que el combustible de aviación se ubique en alrededor de US$3.20 en el tercer trimestre y cerca de US$2.80 en el cuarto trimestre. La firma también prevé una reducción moderada de la capacidad en el tercer trimestre, con un impacto neto en el costo por milla-asiento disponible de las aerolíneas estadounidenses, excluyendo el efecto del tipo de cambio.
“Sin embargo, asumimos una normalización relativa en la dinámica entre el combustible y los precios, y nuestras estimaciones vuelven a los supuestos previos hacia 2028”, indicaron los analistas.
“Esperamos que la guía para el año fiscal 2026 sea retirada por completo o, más probablemente, actualizada con rangos muy amplios (probablemente múltiples rangos basados en distintos supuestos de precios del combustible), lo que la hará prácticamente irrelevante, aunque difícilmente se pueda culpar a las aerolíneas por ello”, agregaron.
Los analistas concluyeron que, si la demanda se mantiene fuerte y las aerolíneas logran gestionar sus costos, 2026 podría marcar un cambio estructural hacia una mayor estabilidad en la industria. Sin embargo, cualquier señal de debilitamiento en la demanda o precios del combustible persistentemente altos podría frenar la recuperación, haciendo de 2026 otro año desafiante y retrasando una recuperación completa hasta 2027.
Con información de Investing