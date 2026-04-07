Morgan Stanley recorta estimaciones para aerolíneas por costos de combustible

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Las tarifas aéreas han aumentado a nivel global desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, mientras las aerolíneas intentan trasladar los mayores costos de combustible a los consumidores.

Por revistaeyn.com Morgan Stanley dijo que está recortando sus estimaciones en todo el sector de aerolíneas de Estados Unidos debido al impacto esperado por el aumento de los precios del combustible de aviación, en medio de la guerra en Medio Oriente. La firma también señaló que las aerolíneas estadounidenses han mostrado resiliencia a inicios de 2026, a pesar de los elevados precios del combustible y las interrupciones por el clima.

Según analistas de Morgan Stanley liderados por Ravi Shanker, las aerolíneas reportaron actualizaciones de mitad de trimestre mejores de lo esperado, respaldadas por una fuerte demanda de viajes y sólidas tendencias de reservas anticipadas. Indicaron que, si este impulso continúa durante las próximas presentaciones de resultados en abril y mayo, el sector podría entrar en una “nueva era de resiliencia en las ganancias”, lo que potencialmente llevaría a valoraciones bursátiles más altas. “Estamos recortando las cifras en todo el sector: el primer trimestre (1Q) se perfila hacia el extremo inferior de las guías iniciales, seguido de un fuerte impacto negativo en el segundo trimestre (2Q) (con el golpe inicial del combustible basado en una suposición de aproximadamente $4.00 para el jet fuel, antes de que los costos de transporte sean parcialmente compensados por la recuperación de precios en el ~60% restante de las reservas de verano)”, dijeron los analistas. Los precios del combustible han aumentado significativamente desde que estalló la guerra con Irán, con el petróleo crudo alcanzando niveles cercanos a los US$120 por barril. Varias aerolíneas en Estados Unidos han incrementado las tarifas de equipaje ante el alza de los costos, y se reporta que JetBlue elevó estas tarifas el mes pasado.