AmCham de Costa Rica: llama estar a la expectativa ante proyecto de EEUU sobre call centers

La Cámara Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham) hizo un llamado a la calma ante el proyecto Keep Call Centers in America Act o Ley para mantener los centros de llamadas en Estados Unidos.

La cámara aclara que se trata de una iniciativa en etapa temprana, cuyas implicaciones deben evaluarse con serenidad y criterio técnico. Actualmente, se encuentra en el senado del país norteamericano.

El proyecto en mención propone medidas como notificaciones obligatorias al trasladar empleos al extranjero, restricciones de acceso a fondos federales y mayor transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial.

"Sin embargo, iniciativas similares se han presentado en el pasado sin avanzar en el Congreso, lo que refleja un debate recurrente más que una amenaza inmediata", apuntan.