AmCham de Costa Rica: llama estar a la expectativa ante proyecto de EEUU sobre call centers

Por revistaeyn.com
La Cámara Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham) hizo un llamado a la calma ante el proyecto Keep Call Centers in America Act o Ley para mantener los centros de llamadas en Estados Unidos.
La cámara aclara que se trata de una iniciativa en etapa temprana, cuyas implicaciones deben evaluarse con serenidad y criterio técnico. Actualmente, se encuentra en el senado del país norteamericano.
El proyecto en mención propone medidas como notificaciones obligatorias al trasladar empleos al extranjero, restricciones de acceso a fondos federales y mayor transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial.
"Sin embargo, iniciativas similares se han presentado en el pasado sin avanzar en el Congreso, lo que refleja un debate recurrente más que una amenaza inmediata", apuntan.
La Cámara reconoce que existen centros de llamadas muy relevantes en el país que podrían estar en riesgo. No obstante, afirmó que la mayoría de las operaciones de servicios de empresas estadounidenses en Costa Rica no corresponden a operaciones de llamadas tradicionales, sino a procesos especializados de alto valor.
En este contexto, es importante destacar que las operaciones establecidas en Costa Rica no compiten con el empleo en EEUU, sino que lo complementan al fortalecer la eficiencia, especialización e innovación dentro de cadenas globales interconectadas. "Muchos de estos centros también prestan servicios a Latinoamérica y aprovechan la zona horaria compartida con EE. UU. para ofrecer atención en tiempo real", señaló AmCham en un comunicado.
Con información de CRHoy.